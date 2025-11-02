Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Bờ kè suối Hội Phú có tổng diện tích 2,43 ha; trong đó phần thuộc phường Pleiku là 1,83 ha, phường Hội Phú 0,6 ha. Công trình được UBND TP. Pleiku (cũ) đầu tư, đưa vào sử dụng năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 189 tỷ đồng.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: B.B

Thời gian qua, địa phương đã nhiều lần cải tạo, trồng hoa tạo cảnh quan, song loại hoa cánh bướm chỉ duy trì được khoảng 2 tháng, sau đó nhường chỗ cho cỏ dại, gây mất mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, phường Pleiku đề xuất trồng các loại hoa thay thế như: chiều tím, diên vỹ, kim đồng, cỏ đậu… Đây đều là những loài dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí thấp, tạo thảm hoa bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Pleiku trở thành “Điểm đến xanh”.

Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng kêu gọi các hộ dân, cơ sở kinh doanh cùng phối hợp phát quang, trồng hoa, cây xanh, cải tạo cảnh quan khu vực suối Hội Phú; góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, văn minh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân, tổ dân phố đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về lựa chọn giống hoa, bố trí cây xanh, phương án chăm sóc; đồng thời, bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương xây dựng “phố đêm-chợ nhỏ” gắn chỉnh trang đô thị với phát triển kinh tế đêm, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và du lịch đặc trưng của phường.

mot-doan-bo-ke-suoi-hoi-phu.jpg
Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng ghi nhận tinh thần hưởng ứng, trách nhiệm của người dân; giao phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật, bảo đảm việc trồng hoa, cây xanh đồng bộ, phù hợp quy hoạch.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND phường Pleiku đề nghị các hộ kinh doanh, người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xây dựng không gian “phố đêm-chợ nhỏ” khang trang, sạch đẹp, góp phần tạo diện mạo mới, năng động cho đô thị Pleiku.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

Không gian sống

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Không gian sống

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

Đô thị

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân, phong trào “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

null