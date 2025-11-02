Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Bờ kè suối Hội Phú có tổng diện tích 2,43 ha; trong đó phần thuộc phường Pleiku là 1,83 ha, phường Hội Phú 0,6 ha. Công trình được UBND TP. Pleiku (cũ) đầu tư, đưa vào sử dụng năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 189 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: B.B

Thời gian qua, địa phương đã nhiều lần cải tạo, trồng hoa tạo cảnh quan, song loại hoa cánh bướm chỉ duy trì được khoảng 2 tháng, sau đó nhường chỗ cho cỏ dại, gây mất mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, phường Pleiku đề xuất trồng các loại hoa thay thế như: chiều tím, diên vỹ, kim đồng, cỏ đậu… Đây đều là những loài dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí thấp, tạo thảm hoa bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Pleiku trở thành “Điểm đến xanh”.

Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng kêu gọi các hộ dân, cơ sở kinh doanh cùng phối hợp phát quang, trồng hoa, cây xanh, cải tạo cảnh quan khu vực suối Hội Phú; góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, văn minh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân, tổ dân phố đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về lựa chọn giống hoa, bố trí cây xanh, phương án chăm sóc; đồng thời, bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương xây dựng “phố đêm-chợ nhỏ” gắn chỉnh trang đô thị với phát triển kinh tế đêm, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và du lịch đặc trưng của phường.

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng ghi nhận tinh thần hưởng ứng, trách nhiệm của người dân; giao phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật, bảo đảm việc trồng hoa, cây xanh đồng bộ, phù hợp quy hoạch.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND phường Pleiku đề nghị các hộ kinh doanh, người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xây dựng không gian “phố đêm-chợ nhỏ” khang trang, sạch đẹp, góp phần tạo diện mạo mới, năng động cho đô thị Pleiku.