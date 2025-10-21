Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn khiến đường giao thông bị chia cắt, đe dọa an toàn của 6 hộ dân sinh sống ở khu vực này. Ảnh: Minh Phương

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm sạt lở trên đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) kéo dài gần 400 m, với mức độ sụt lún đặc biệt nghiêm trọng. Đến chiều 19-10, đoạn đường hơn 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn xuống vực sâu.

Từ trên cao nhìn xuống, tuyến đường như bị “xé toang”, những mảng bê tông mặt đường đứt gãy nằm chênh vênh giữa hai vách đất đỏ.

Đáng chú ý, phần taluy dương bị khoét sâu tạo thành những “hàm ếch” cao hơn 10 m, đất đá sụp xuống từng mảng lớn, kéo theo cây cối và công trình phụ của người dân. Nền đường vốn là đất bazan tơi xốp, nay bị nước ngấm lâu ngày làm rỗng, khiến mái dốc liên tục trượt xuống hố sâu phía dưới.

Nhiều vị trí sụt lún lan sát đến khu dân cư; trong đó có 1 ngôi nhà đã bị kéo tụt phần nền, tường nứt gãy nghiêm trọng và đang có nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn.

Ngôi nhà của ông Lê Văn Yên (thôn 1, xã Ia Ly) đã bị sạt lở 1 phần và đang có nguy cơ bị hố sâu "nuốt chửng" bất kỳ lúc nào. Ảnh: Minh Phương

Theo báo cáo của UBND xã Ia Ly gửi Sở Xây dựng, đoạn đường sạt lở nghiêm trọng kéo dài khoảng 400 m, bắt đầu từ ngã 3 giao đường Lê Hồng Phong-Phạm Văn Đồng hướng đi vào Trạm phân phối điện ngoài trời 500 kV (Trạm OPY 500 kV)-tuyến đường chuyên dùng do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành.

Ông Rơ Châm Tâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly-cho biết: “Trước tình hình sạt lở phức tạp, từ ngày 16-10, UBND xã Ia Ly đã phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly tổ chức giăng dây, đặt biển cảnh báo cấm người và các phương tiện lưu thông qua lại; đồng thời, hướng dẫn đi qua tuyến đường làng Mun để đảm bảo an toàn”.

Đáng lo ngại, tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong-Phạm Văn Đồng, 1 phần căn nhà của ông Lê Văn Yên (67 tuổi, thôn 1, xã Ia Ly) đã bị sụt xuống hố sâu hơn 10 m. Dù chính quyền nhiều lần vận động di dời nhưng đến nay gia đình ông Yên vẫn đang sống tạm bợ bên cạnh căn nhà bị rạn nứt, đối mặt với nguy hiểm từng ngày.

Ông Yên cho biết, gia đình sinh sống tại khu vực này gần 30 năm. Căn nhà là tài sản lớn nhất của gia đình nhưng nay một phần đã bị chôn vùi, đồ đạc phải dọn ra ngoài vì nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hai vợ chồng che tạm mái tôn phía trước nhà để ở. Nỗi bất an bao trùm khi mùa mưa vẫn tiếp diễn, trong khi nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.

“Đã có đêm tôi phải di chuyển 3 lần để tránh tường nhà sập. Đất quanh nhà bị hố sâu “nuốt” dần. Tôi mong chính quyền địa phương sớm có chính sách hỗ trợ di dời để gia đình có điều kiện chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn"-ông Yên lo lắng nói.

Sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong có dấu hiệu tiếp tục lan rộng, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của một số hộ dân sinh sống ở khu vực này. Ảnh: Minh Phương

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly Rơ Châm Tâm, địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, các thôn, làng thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sạt lở, kịp thời cảnh báo người dân.

Đồng thời, UBND xã cũng đã có công văn báo cáo Sở Xây dựng, đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để sớm có phương án xử lý tổng thể, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân viên vận hành Trạm OPY 500 kV và người dân khu vực.

Cũng trong chiều ngày 19-10, sau khi khảo sát hiện trạng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo UBND xã Ia Ly khẩn trương tổ chức di dời bắt buộc đối với gia đình ông Lê Văn Yên và xây dựng phương án bố trí tái định 5 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm ra khỏi khu vực sạt lở trên đường Lê Hồng Phong. Trước mắt, địa phương cần bố trí nơi ở tạm hoặc hỗ trợ thuê nhà để các hộ dân ổn định cuộc sống.

Nhiều vị trí trên tuyến đường Lê Hồng Phong cũng đang sạt lở và có nguy cơ lan rộng. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng chức năng tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, không để người dân hiếu kỳ tiếp cận khu vực sạt lở nhằm phòng ngừa rủi ro.

Về lâu dài, lãnh đạo tỉnh giao địa phương khảo sát, bố trí đất tái định cư và đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng từ nguồn phòng-chống thiên tai.

Đồng thời, Công ty Thủy điện Ia Ly-đơn vị quản lý tuyến đường-phối hợp với địa phương tìm cách khắc phục, đề xuất phương án mở tuyến đường thay thế phục vụ đi lại an toàn cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bên trái) đến kiểm tra hiện trường sạt lở. Ảnh: Minh Yên

Tuyến đường Lê Hồng Phong có vai trò kết nối trung tâm xã Ia Ly với khu dân cư, vùng sản xuất và Trạm truyền tải 500 kV-nơi có nhiều cán bộ, công nhân viên ra vào hàng ngày.

Các vị trí sạt lở bắt đầu từ những đợt mưa lớn kéo dài cách đây từ khoảng 4 năm nay, cuốn trôi nhiều cây cối và hoa màu của người dân. Việc sạt lở kéo dài không chỉ khiến giao thông bị chia cắt, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân ở khu vực này.

Chính quyền xã Ia Ly đã cắm biển cảnh báo, chặn người và phương tiện đi lại trên tuyến đường. Ảnh: Minh Phương

Thực tế cho thấy, dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường, song để xử lý dứt điểm tình trạng này cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý tuyến đường.

Một giải pháp kỹ thuật tổng thể, bền vững là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong lúc mùa mưa bão còn nhiều diễn biến phức tạp.