(GLO)- Ủy ban nhân dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa có Thông báo số 142/TB-UBND về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao nhau với đường Nguyễn Trung Trực, thuộc Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Các đơn vị thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: N.D

Theo đó, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai triển khai thi công đoạn Km1+103, Km1+412 (giao nhau với đường Nguyễn Trung Trực Km1+359).

Để phục vụ thi công, cấm các loại phương tiện tham gia giao thông đi vào khu vực thi công Dự án đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Trung Trực).

Lộ trình lưu thông thay thế: đường Nguyễn Trung Trực - đường Lê Thị Riêng - đường Nguyễn Viết Xuân; đường Nguyễn Trung Trực - đường Chu Mạnh Trinh - đường Lê Thánh Tôn; đường Nguyễn Trung Trực - đường Sư Vạn Hạnh; đường Nguyễn Trung Trực - đường QH Đ2 bờ kè suối Hội Phú - đường Nguyễn Viết Xuân.

Trong thời gian phân luồng giao thông, người tham gia điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông hoặc theo hệ thống biển báo giao thông trên đường.