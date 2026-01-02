Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tạo đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Gia Lai kiên định quan điểm: Giao thông là “mạch máu” của nền kinh tế, phải đi trước một bước để mở đường cho sự phát triển. Triết lý ấy không chỉ nằm trên giấy mà đã được hiện thực hóa bằng những hành động quyết liệt: Nói là làm và làm đến nơi đến chốn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Phù Mỹ - Giai đoạn 1 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ. Ảnh: Kim Linh

Để có được mặt bằng sạch phục vụ các dự án giao thông, tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến nơi ăn, chốn ở của người dân. Quan điểm xuyên suốt là đảm bảo nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, chăm lo chu đáo cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Câu chuyện giải tỏa trắng, di dời hàng nghìn hộ dân đến khu tái định cư chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Tuy nhiên, khi “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, mọi “điểm nghẽn” về tư tưởng và thực địa đều được tháo gỡ. Hàng loạt công trình giao thông đã về đích đúng hẹn trong niềm hân hoan của nhân dân, dệt nên một bức tranh hạ tầng ngoạn mục.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất chính là Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Đề Gi (dài 21,5 km với 4 làn xe hiện đại, hệ thống chiếu sáng và cây xanh cảnh quan đồng bộ, tổng vốn đầu tư 1.262 tỷ đồng) đã thực sự thay đổi diện mạo cả một vùng ven biển. Những khu đất trống bạt ngàn cát trắng xưa kia đã được thay thế bằng quy hoạch hạ tầng bài bản. Sự hiện diện của các tập đoàn bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng lớn đang thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống tại các địa phương.

Đi dọc tuyến đường ven biển, đoạn từ xã Cát Tiến đến xã An Lương vào những ngày cuối năm 2025, chúng tôi đã cảm nhận niềm hân hoan, vui sướng qua từng ánh mắt, nụ cười của người dân địa phương và người tham gia giao thông.

Đang chăm chút chậu mai cảnh trước sân, ông Nguyễn Văn Bốn, ở xã Cát Tiến, vui vẻ nói: “Trước đây, khi bàn giao hơn 110 m² đất ở, đất vườn và tháo dỡ một phần căn nhà để Nhà nước thực hiện dự án, tôi cũng có chút băn khoăn. Nhưng nhìn con đường to đẹp hôm nay, giao thông thuận lợi, không gian thoáng đãng, tôi thấy mình đã quyết định đúng. Tới đây, tôi sẽ mở dịch vụ giải khát phục vụ khách du lịch để tăng thêm thu nhập”.

Dọc theo tuyến đường ven biển đã và đang hình thành Khu công nghiệp Phù Mỹ và nhiều dự án du lịch đẳng cấp.

﻿- Trong ảnh: Phối cảnh Khu công nghiệp Phù Mỹ tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: T.Sỹ

Tuyến đường hiện đại hòa quyện nét hoang sơ, kỳ vĩ và lãng mạn của cảnh sắc sơn thủy hữu tình, khiến nhiều người đến Gia Lai không khỏi thích thú, xen lẫn đôi chút ngạc nhiên. Các điểm đến: Linh Phong Thiền tự, khu dã ngoại Trung Lương và khu vực biển trải dài từ xã Cát Tiến đến xã Phù Mỹ Đông luôn đông đúc khách du lịch ghé thăm.

Dừng xe ở khu vực dốc Sáo, thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn từng đợt sóng biển rì rào vỗ bờ cát vàng tung bọt trắng xóa, anh Nguyễn Văn Tú - một người Gia Lai đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh - trầm trồ: “Con đường và khung cảnh ven biển tuyệt đẹp, có quá nhiều điểm hấp dẫn để check-in, phát triển kinh tế du lịch. Với tiềm năng này, ngành công nghiệp không khói của Gia Lai chắc chắn sẽ cất cánh mạnh mẽ”.

Không chỉ tập trung cho vùng ven biển, Gia Lai còn quyết liệt triển khai các dự án nội thị và liên vùng. Dự án đường Nguyễn Văn Linh - trục giao thông huyết mạch đi qua 2 phường Hội Phú và Diên Hồng dài hơn 2,7 km, với vốn đầu tư 260 tỷ đồng, đang được thi công khẩn trương.

Ông Phạm Xuân Điệp - Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh-khẳng định, các đơn vị đang dồn nhân lực để thông tuyến kỹ thuật vào cuối năm 2025 và thảm nhựa trước Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, Dự án hành lang kinh tế phía Đông dài hơn 15 km, kết nối với QL 19 và QL 14, cũng đang tăng tốc về đích. Dự án hoàn thành sẽ mở ra trục giao thông mới, góp phần giảm tải cho các tuyến hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng kết nối các địa phương trong tỉnh, mở rộng không gian phát triển cho đô thị Pleiku. Ngoài ra, tuyến đường đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của Gia Lai như Biển Hồ chè, Biển Hồ nước và khu vực núi lửa Chư Đang Ya, kỳ vọng tạo đột phá phát triển du lịch, thu hút đầu tư.

Thường xuyên phải vượt chặng đường dài từ xã Chư Păh đến xã Đak Đoa để buôn bán, ông Phùng Anh Tài (thôn 5, xã Chư Păh) bày tỏ: “Tôi thường phải đi xuống xã Biển Hồ rồi theo tỉnh lộ 671 mới đến được xã Đak Đoa. Tới đây, tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông hoàn thành, quãng đường đi sẽ được rút ngắn rất nhiều, hàng hóa, nông sản vận chuyển dễ dàng, việc mua bán cũng thuận lợi. Nghĩ đến câu chuyện này, tôi rất vui”.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh tiếp tục triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm quy mô lớn, đặc biệt là “siêu dự án” cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Dự án thành phần 1). Tuyến đường dài 125 km đi qua 16 xã, phường của tỉnh; quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Đây là dự án quan trọng quốc gia, nối liền 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ), góp phần tăng cường trục kết nối Đông - Tây, kết nối khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, mở ra hướng tiếp cận nhanh nhất từ cao nguyên ra biển, cảng biển và ngược lại. Việc triển khai dự án khẳng định quyết tâm thực hiện 1 trong 4 khâu đột phá chiến lược của tỉnh: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Đồng thời, đây là động lực then chốt để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vòng 5 năm tới.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai đã đầu tư nhiều công trình giao thông mang tính chiến lược, trọng điểm với tổng kinh phí hơn 13.000 tỷ đồng, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng, nội tỉnh và kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp (KCN), cảng biển, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Khơi thông nguồn lực đầu tư

Song song với việc sử dụng ngân sách nhà nước dẫn dắt phát triển, Gia Lai đang thực hiện chiến dịch huy động nguồn lực xã hội hóa đầy ấn tượng. Để tận dụng tối đa dư địa từ các dự án giao thông, đồng thời thu hút nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển bền vững, tỉnh thực hiện phương châm “Lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ”.

Chính quyền cam kết gỡ bỏ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư phát triển bền vững, đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ hoặc không đúng cam kết.

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đi qua 2 phường Hội Phú và Diên Hồng). Ảnh: Hà Duy

Nhờ hạ tầng đi trước, dòng vốn ngoài ngân sách đang đổ về Gia Lai ngày một lớn. Nhiều công trình, dự án trên lĩnh vực hạ tầng KCN, cụm công nghiệp, đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ… sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đã được triển khai.

Các KCN lớn như Becamex VSIP Bình Định, Nhơn Hòa, Nhơn Hội (Khu A), Bình Nghi, Phù Mỹ, Nam Pleiku… đã và đang được DN đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng hạ tầng với nhiều tiện ích, trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn, DN trong và ngoài nước.

Quỹ đất sạch dọc các tuyến đường mới mở cũng đã thu hút các nhà đầu tư chiến lược với nhiều dự án tỷ đô. Tiêu biểu là Dự án KCN Phù Mỹ - Giai đoạn 1, diện tích 436,8 ha tại xã Phù Mỹ Đông do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, Dự án KCN Phù Mỹ - Giai đoạn 1 không chỉ là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Ngoài các giá trị công nghiệp, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, KCN Phù Mỹ còn có lợi thế nổi bật: Kết nối cảng biển, sân bay, cao tốc và cửa khẩu quốc tế, trở thành điểm trung chuyển chiến lược, hình thành mạng lưới logistics thông minh, hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa nhanh, giảm chi phí vận tải, tối ưu hóa chuỗi cung ứng. KCN cũng hướng tới phát triển hạ tầng số hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật trong quản lý vận hành, từ giám sát năng lượng, an ninh đến quản lý kho bãi và logistics. Đây là bước đi tiên phong để hình thành KCN thông minh, xanh và bền vững.

Ông Trần Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông - cho biết: Dựa trên lợi thế KCN Phù Mỹ, bến cảng Phù Mỹ, hạ tầng giao thông đồng bộ và nguồn lao động dồi dào, xã sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời tham gia phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp năng lượng mới; hình thành Trung tâm đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo mang tầm chiến lược quốc gia và khu vực, gắn với phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tỉnh.

Bên cạnh công nghiệp, mảng du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cũng đang đón nhận các siêu dự án. Trong đó, Dự án điểm số 2 (2-2) Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Ngô Mây, tổng vốn 2.584 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia làm chủ đầu tư, được định hướng trở thành quần thể nghỉ dưỡng - wellness tiêu chuẩn cao, chú trọng trải nghiệm thiên nhiên và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Điểm nhấn là quần thể Onsen được đầu tư lớn nhất tỉnh Gia Lai, vận hành bởi chuyên gia Nhật Bản, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của phân khúc onsen - wellness tại miền Trung Việt Nam.

Tuyến đường ven biển được đầu tư xây dựng, tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Ảnh: Dũng Nhân

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi 3 dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi tại khu vực đầm Đề Gi và xã An Lương, diện tích 572 ha của Công ty CP Arque Degi Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 8.884 tỷ đồng, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân và du khách.

Với 3 dự án này, nhà đầu tư cam kết kiến tạo một quần thể nghỉ dưỡng, đô thị xa hoa đẳng cấp quốc tế với bến siêu du thuyền, đảo tỷ phú và sân golf, biến dải ven biển Đề Gi thành cực tăng trưởng kiểu mẫu, đưa Gia Lai vào bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Những dự án trọng điểm đang triển khai là kết tinh trí tuệ, sự quyết tâm và khát vọng của cả hệ thống chính trị. Gia Lai đang đứng trước vận hội mới, nơi các nguồn lực từ giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ… được khơi thông để cộng hưởng, tạo sức mạnh tổng hợp. Sự bứt phá của Gia Lai trong giai đoạn này là minh chứng rõ nét cho việc lựa chọn đúng đắn các khâu đột phá chiến lược.

Từ những cung đường mở lối đến các KCN hiện đại và khu đô thị, nghỉ dưỡng đẳng cấp, tất cả đang vẽ nên chân dung Gia Lai năng động, hiện đại và tràn đầy nội lực. Với lộ trình rõ ràng và những bước đi quyết liệt, mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước đang dần trở thành hiện thực trong tương lai gần.