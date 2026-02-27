Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Cấp mã định danh điện tử cho từng bất động sản từ ngày 1-3

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Dân Trí, Thư viện Pháp luật)

(GLO)- Theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-3-2026, mỗi căn nhà (bao gồm nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ) cùng các bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng.

Mã định danh là chuỗi ký tự gồm cả chữ và số, có độ dài tối đa 40 ký tự. Cấu trúc mã đối với sản phẩm bất động sản bao gồm các trường thông tin: mã thông tin dự án, công trình; mã định danh địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên.

dinh-danh-bat-dong-san.jpg
Mỗi căn nhà (bao gồm nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ) cùng các bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng. Ảnh: Phương Vi

Việc tạo lập mã được thực hiện tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng các địa phương chịu trách nhiệm gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Đối với nhà ở hình thành trong tương lai, việc gắn mã được thực hiện đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán.

Với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình, mã định danh điện tử cũng được cấu thành từ các nhóm thông tin tương tự, gồm: mã định danh thửa đất; mã số thông tin dự án hoặc công trình; mã định danh địa điểm (nếu có) và dãy ký tự tự nhiên. Mã được tạo lập tự động trên hệ thống và được Sở Xây dựng gắn tại thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định cấp mã định danh điện tử cho đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ tích hợp các thông tin thống kê như giá mua bán (triệu đồng/m²), tổng giá trị giao dịch, lượng bất động sản tồn kho; đồng thời cập nhật dữ liệu giao dịch qua công chứng và thông tin hợp đồng mua bán. Các hợp đồng này bao gồm mã định danh của bất động sản và của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch; thời gian ký kết và hình thức giao dịch như mua bán, thuê, chuyển nhượng.

Theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc vừa được ban hành, từ ngày 1-3, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử riêng.

Du xuân

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

