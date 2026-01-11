Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Nước ngầm vừa hiếm, vừa nhiễm phèn nặng

Theo thống kê, hiện nay toàn bộ khu vực phường Hoài Đức cũ có 4.117 hộ với gần 15.000 nhân khẩu nhưng chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Phần lớn người dân đang sử dụng nước ngầm từ giếng đào, giếng khoan để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra gay gắt, nguồn nước ngầm tại khu vực phía Nam sông Lại Giang không chỉ cạn kiệt dần mà còn bị nhiễm phèn nặng, bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Nhất - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Bình Chương cho biết hầu hết các giếng khoan trong khu vực đều bị nhiễm phèn nặng. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Nguyễn Văn Nhất - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Bình Chương, trước đây người dân dùng nước giếng đào, ít nhiễm phèn. Nay để có nước sinh hoạt, hầu hết các hộ đều phải khoan giếng sâu, nhưng gần như giếng nào cũng nhiễm phèn nặng, nước lúc nào cũng có mùi tanh rất khó chịu.

Ông Phùng Bá Nam (62 tuổi, khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn) chia sẻ: Trước đây, người dân chỉ cần đào giếng vài mét là đã có nước dùng. Nhưng nay mạch nước ngầm cạn kiệt dần, muốn có nước phải khoan sâu xuống. Trớ trêu là càng khoan sâu thì nước càng nhiễm phèn nặng, dù ông đã khoan tới 3 giếng nhưng tình trạng vẫn như cũ.

Cũng như các hộ dân trong khu phố, ông Nam phải tốn chi phí khoan nhiều giếng và mua máy lọc nước để có nước sinh hoạt. Ảnh: Đức Thụy

"Gia đình tôi phải mua máy lọc nước, nhưng lõi lọc thay thường xuyên, mỗi lần tháo ra đều vàng khè. Chúng tôi rất mong Nhà nước sớm đầu tư nhà máy nước sạch tập trung để người dân có nước đảm bảo, yên tâm sinh hoạt và bảo vệ sức khỏe” - ông Nam nói.

Không riêng gia đình ông Nam, nhiều hộ dân khác cũng phải đầu tư 2-3 giếng khoan hoặc mua nước đóng bình, lắp đặt máy lọc nước tại nhà để có nước ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế, tốn kém chi phí mà vẫn không giải quyết được căn cơ bài toán nước sạch.

Cấp thiết đầu tư để đảm bảo an sinh và phát triển đô thị

Việc chưa có công trình cấp nước sạch tập trung không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn là rào cản đối với mục tiêu phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn - cho hay: Trước khi sáp nhập, thị xã Hoài Nhơn đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung cho khu vực phường Hoài Đức cũ. Đây là khu vực có khoảng 15.000 người dân sinh sống nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt rất lớn.

“Người dân chủ yếu sử dụng nước ngầm từ giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên, vào một số thời điểm trong năm, mạch nước ngầm xuống thấp, nhất là khi sông Lại Giang xả nước để chuẩn bị cho mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nguồn nước ngầm hầu hết bị nhiễm phèn, không đảm bảo cho sinh hoạt lâu dài của người dân” - ông Việt thông tin.

Theo ông Nguyễn Ái Việt, tiếp tục thực hiện dự án mà thị xã Hoài Nhơn cũ đã đề xuất, UBND phường Bồng Sơn đã có nhiều văn bản, tờ trình gửi các sở, ngành liên quan để báo cáo UBND tỉnh, xin chủ trương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, cùng địa phương triển khai dự án cấp nước sạch tập trung.

Theo đó, cuối tháng 10-2025, UBND phường đã có tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cấp nước sinh hoạt phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn (nay là phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) gửi đến UBND tỉnh và Sở Xây dựng. Dự kiến dự án có tổng mức đầu tư hơn 38,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ, ngân sách phường Bồng Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

“Phường phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành dự án và cấp nước sạch cho người dân khu vực phía Nam sông Lại Giang, qua đó không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết về nước sinh hoạt mà còn đảm bảo chỉ tiêu dân cư đô thị sử dụng nước sạch tập trung theo kế hoạch tỉnh giao” - ông Việt nhấn mạnh.

Việc sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung cho khu vực phường Hoài Đức cũ không chỉ đáp ứng mong mỏi chính đáng của hàng nghìn hộ dân mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đô thị của phường Bồng Sơn trong thời gian tới.