Hơn 35.000 người dân sắp được dùng nước sạch từ công trình cấp nước Nhơn Tân

(GLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ chính thức đưa vào vận hành trong tháng 10 tới.

Đây là dự án trọng điểm do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 75 tỷ đồng.

Quang cảnh công trình cấp nước sinh hoạt Nhơn Tân. Ảnh: An Nhiên

Theo ông Trần Văn Minh-Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hạng mục khu khai thác nước thô và xử lý đã cơ bản hoàn tất, đang trong quá trình chạy thử và xử lý các tồn tại kỹ thuật. Các cơ quan chức năng đã nghiệm thu chất lượng thi công và đánh giá kết quả vận hành.

Đồng thời, hệ thống ống truyền tải và phân phối-phần việc quan trọng của giai đoạn 2 cũng đã đạt khoảng 99% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang tiến hành súc xả, khử trùng và thử áp lực lần cuối để chuẩn bị đưa toàn bộ hệ thống vào khai thác đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho hơn 35.000 người dân thuộc xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam và khu vực lân cận. Không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, hệ thống còn cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, cơ sở sản xuất và các công trình công cộng trên địa bàn.