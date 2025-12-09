Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đường lây HIV ở Việt Nam thay đổi, tập trung ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo znews.vn; baokhanhhoa.vn)

(GLO)- Sự dịch chuyển hình thái lây nhiễm từ tiêm chích ma túy sang quan hệ tình dục không an toàn, tập trung ở nhóm đồng giới nam, khiến công tác phòng-chống HIV/AIDS tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức mới.

Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước phát hiện hơn 13.350 ca nhiễm HIV mới, trong đó có 1.905 ca tử vong do AIDS.

Trước đây, 3 đường lây chính của HIV gồm: qua đường máu (đặc biệt ở người tiêm chích ma túy), quan hệ tình dục không an toàn (thường gặp trong mại dâm) và từ mẹ sang con.

duong-lay-hiv-tap-trung-o-nhom-quan-he-tinh-duc-dong-gioi-nam.jpg
Đường lây HIV đã chuyển sang hình thái khác, tập trung ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hiện nay, đường lây từ mẹ sang con gần như đã được kiểm soát nhờ dự phòng lây truyền mẹ sang con hiệu quả; đường lây qua máu giảm mạnh. Theo đó, qua quan hệ tình dục trở thành đường lây chủ đạo (chiếm 80%), song lại có sự dịch chuyển nhóm nguy cơ từ phụ nữ bán dâm sang nhóm nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Các nghiên cứu tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy tỷ lệ nhiễm mới trong nhóm MSM lên đến 7,2%, cao hơn nhiều so với nhóm nguy cơ khác. Đặc biệt, nam quan hệ đồng giới có sử dụng ma túy tổng hợp có khả năng nhiễm HIV gấp 8 lần so với người không sử dụng. Tỷ lệ sử dụng bao cao su trong quan hệ đồng giới thấp và gia tăng các hành vi nguy cơ như quan hệ tình dục tập thể, càng khiến nguy cơ lan truyền HIV tăng mạnh.

Cùng với đó, độ tuổi mắc HIV đang trẻ hóa rõ rệt, trung bình chỉ từ 20-25 tuổi, thấp hơn nhiều so với các nhóm lây nhiễm truyền thống.

Đáng quan ngại, định kiến xã hội và kỳ thị khiến nhiều người đồng tính lo sợ bị lộ danh tính, không dám xét nghiệm và không chủ động tìm đến dịch vụ PrEP (điều trị trước phơi nhiễm HIV) hay tư vấn điều trị. Do đó, số ca nhiễm mới trong nhóm này tăng nhanh, thế nhưng độ bao phủ can thiệp lại hạn chế.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chiến lược phòng-chống HIV/AIDS, tập trung vào các nhóm nguy cơ mới, mở rộng dịch vụ thân thiện, giảm kỳ thị và tăng cường tiếp cận dự phòng chủ động.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

Đời sống

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Đời sống

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Xã hội

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

Đời sống

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Đời sống

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

Đời sống

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

Đời sống

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Đời sống

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

null