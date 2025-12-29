Khen thưởng 18 hộ dân gương mẫu trong giải phóng mặt bằng Dự án ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul

Lãnh đạo xã Ia Tul tặng giấy khen cho các hộ dân tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng dự án ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn xã. Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, UBND xã đã tặng giấy khen cho 18 hộ dân tiêu biểu gồm gia đình các ông, bà: Võ Ngọc Phúc, Kpă H’Chuang, Rơ Lan Phul, Kpă Ju, Kpă Tro, Ksor Grem, Kpă H’Loang, Rah Lan Chim, Kpă H’Truin, Kpă H’Brin, Siu Gô, Đỗ Hoàng Châu, Rơ Ô H’Priu, Rcom H’Ueh, Nay Vang, Hiao Mruih, Rơ Ô Kit, Kpă ANung (đều ở buôn Tơ Khế, xã Ia Tul).

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận vì lợi ích chung của các hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn xã.

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul được quy hoạch tại buôn Tơ Khế trên diện tích 21,59 ha với dân số dự kiến 902 người. Dự án nhằm bố trí ổn định cho các hộ dân vùng ngập lụt, sạt lở ven sông Ba; đồng thời kết hợp chức năng phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn lâu dài trước bão lũ và thời tiết cực đoan.

Được biết, trong đợt bão lũ xảy ra tháng 11 vừa qua, một số khu dân cư trên địa bàn xã, đặc biệt là buôn Jứ với 207 hộ dân bị ngập sâu, cô lập trong nhiều ngày. Thêm vào đó, tình trạng sạt lở ven sông Ba ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân. Vì vậy, việc triển khai dự án nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân; trong đó, sự gương mẫu của các hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố then chốt để dự án sớm đi vào thực hiện, phát huy hiệu quả.