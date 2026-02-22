(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Khi thượng tướng xung trận

Không chỉ giúp dân ứng phó, phòng tránh thiên tai, Gia Lai đã gần như hoàn tất “Chiến dịch Quang Trung” mang tinh thần “đánh nhanh thắng nhanh” của vị Hoàng đế áo vải vào công cuộc tái thiết nhà ở cho dân sau bão lụt một cách hoàn hảo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) chỉ đạo ứng phó lũ tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Dũng

Sau khi gánh chịu nhiều hậu quả thiên tai, điều trước tiên mà tỉnh Gia Lai triển khai là ổn định đời sống cho dân, không để bất cứ ai thiếu ăn, thiếu mặc, đặc biệt tất cả học sinh phải được sớm đến lớp. Chính vì điều này mà sau khi bão lụt qua đi, bộ đội, công an khi về giúp dân đã ưu tiên dọn dẹp trường lớp trước, cùng với cái ăn cái mặc, việc hỗ trợ sách vở cho học sinh cũng được ưu tiên trước.

Và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh đặt mục tiêu xây lại 674 căn nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Và đến ngày 15-1-2026 tỉnh Gia Lai với sự giúp đỡ của nhiều đơn vị đã hoàn thành được mục tiêu này.

Nói như vậy để thấy rằng, người dân Gia Lai đang lo lắng điều gì nhiều nhất, cái gì đáng được giúp đỡ trước nhất, thì nỗi lo này đã được lãnh đạo tỉnh thấu hiểu và đáp ứng sớm nhất có thể. Trước tiên, phải kể đến Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Khi đã xung trận vì dân thì “lãnh đạo đi trước làng nước theo sau” là chuyện hiển nhiên. Lãnh đạo đã xung trận với tinh thần ấy. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đi hàng đầu vào cứu dân đúng lúc dân cần mà không câu nệ bất cứ điều gì. Suy cho cùng, ông là một người lính. Và với người lính thì sinh mạng, lợi ích của dân là trên hết. Thực tế cho thấy khi thủ lĩnh đã quyết liệt như thế thì cấp dưới không dám bê trễ. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng xung trận với tinh thần như vậy. Ông xông pha trong mưa lũ chỉ đạo ứng phó, cứu hộ. Và theo thông tin truyền thông được biết, không chỉ mười mấy vị “thường vụ tỉnh ủy” mà ở tỉnh này, toàn bộ “tỉnh ủy viên” đều trực chiến ở cơ sở - nói một cách văn vẻ - họ sống chết với dân.

Không trở lực nào dù lớn tới đâu đủ sức ngăn cản Gia Lai vượt qua, vượt lên khi Gia Lai có những người lãnh đạo biết sống vì dân như vậy. Đó là lớp lãnh đạo mới của tỉnh Gia Lai. Họ đã xứng đáng là lớp đàn em của những lớp lãnh đạo đàn anh 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định, từ chiến tranh tới hòa bình. Những gì lớp lãnh đạo trẻ Gia Lai làm được hôm nay bắt nguồn từ quá khứ lịch sử vẻ vang, tỏa lan bộ rễ vững vàng và hôm nay chính là cốt lõi để tỉnh Gia Lai phát triển trong nhiều năm tới.

Để Nhân dân luôn tin vào Đảng - Nhà nước - Chính phủ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đưa một cháu bé lên thuyền cứu hộ khi đi kiểm tra việc cứu hộ người dân mắc kẹt do lũ ở khu vực Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Hồng Phúc

Là người Quảng Ngãi, nhưng tôi rất cảm phục tinh thần xung trận cứu dân của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ tỉnh Gia Lai. Tôi từng là một người lính và tôi cộng cảm trọn vẹn với các anh tinh thần vì nhân dân quên mình. Chúng ta làm được gì cho dân, giúp dân tới đâu thì lòng tin của dân vào Đảng, vào Nhà nước, vào Chính phủ cũng nâng cao chừng ấy. Có được lòng tin của nhân dân rồi, không việc gì mà lãnh đạo và nhân dân lại không làm được.

Ai cũng vui khi biết được người dân Gia Lai đã vượt qua bão lũ với thương vong ít nhất. Như sau một trận đánh thời chiến tranh, chúng ta giành được thắng lợi với thương vong thấp nhất.

Tôi ở Quảng Ngãi nhưng cũng theo dõi sát tình hình bão, lũ ở Gia Lai. So với Quảng Ngãi thì Gia Lai gánh chịu hậu quả nặng hơn rất nhiều. Nhưng tôi càng yên tâm hơn khi Gia Lai phát động “Chiến dịch Quang Trung” giúp dân tái thiết lại nhà cửa bị bão lũ giật sập.

Ai cũng biết, sống ở đời không chỉ gặp toàn thuận lợi. Nhưng khi chịu những thảm họa thiên tai, người ta mới nhận ra tình đoàn kết, sức mạnh làm nên động lực vượt qua mọi tai ương, chướng họa. Trong số những địa phương hứng chịu thiên tai năm qua, Gia Lai là tỉnh ở nhóm chịu ảnh hưởng, tác động nặng nề nhất nước. Nhưng đây cũng địa phương bị thiệt hại ít nhất về người, những trường hợp tử vong, bị thương đều là bất khả kháng!

Tổ công tác "Chiến dịch Quang Trung" của Công an tỉnh tại địa bàn xã Đề Gi phân chia lực lượng, khẩn trương làm việc 3 ca liên tục ngày đêm, xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Bá Hồng. Ảnh: Q. Hiền

Những thuận lợi cho Gia Lai khi sáp nhập tỉnh thì ai cũng thấy, thấy ra rất dễ. Nhưng những khó khăn của tỉnh này sau sáp nhập thì từ từ mới hiện rõ, kể cả những người trong cuộc. Nhưng khi lãnh đạo và người dân đã có tinh thần vượt khó, chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, xây dựng tỉnh Gia Lai mới phát triển bền vững, hài hòa cả hai vùng Đông - Tây. Tôi từng viết về con đường cao tốc nối Pleiku và Quy Nhơn, con đường chiến lược kinh tế và quốc phòng là đường trục giúp Gia Lai phát triển. Con đường ấy đang dần thành hình và tôi tin, mỗi một mét đường vươn tới là một mét thành lũy niềm tin trong Nhân Dân.

Người dân Gia Lai sẽ có thu nhập nhiều hơn, tốt hơn, nhà mới được dựng nhiều thêm và chất lượng đời sống sẽ cao hơn, vui hơn. Như một lẽ tự nhiên hàng trăm năm qua, không có ngăn cách nào giữa Tây Sơn - thượng và hạ đạo - đặc biệt trong Lễ hội Đống Đa mỗi mùng Năm Tết Nguyên đán. Và tôi tin chắc rằng năm nay, lễ hội này sẽ cực kỳ đặc biệt. Tưng bừng hơn, người dân tham gia lễ hội vui hơn, tình đoàn kết giữa thượng đạo và hạ đạo sẽ bền vững hơn, bởi giờ đây cả hai đã thật sự chung một nhà.

Tôi cũng mong có dịp vào Quy Nhơn để dự Lễ hội Tây Sơn mùng Năm Tết, được viếng cây đa và giếng nước linh thiêng nơi Bảo tàng Quang Trung, được nhìn ngắm những đoàn người dân Gia Lai hân hoan về dự Lễ hội. Hoàng đế Quang Trung sẽ rất vui khi “Chiến dịch Quang Trung” mang tên Người đã thành công, dân có nhà mới, làng xóm sum vầy ấm áp trong mùa xuân Bính Ngọ.

Đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết của Gia Lai, Chính phủ tin tưởng tỉnh nhà sẽ có những bước tiến vượt bậc trong năm 2026. Chắc chắn, khi về ăn Tết tại quê hương mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sẽ vui mừng hơn khi thăm lại bà con làng xóm, thưởng thức những món ăn truyền thống của Bình Định. Xin chúc đời sống của bà con Gia Lai Tết Bính Ngọ này sẽ thêm vạn lần ngọt ngào. Tỉnh Gia Lai sẽ được toàn quốc biết tới những thành công đã có năm 2025 và hứa hẹn vươn mình trong năm 2026.