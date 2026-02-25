Không để tồn tại tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

ĐÌNH CƯƠNG
(GLO)- Với hơn 9.000 lễ hội lớn nhỏ mỗi năm diễn ra khắp cả nước, phần lớn lại được tổ chức vào mùa xuân, tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” đã ăn sâu trong đời sống của người Việt Nam - vốn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. 

Tuy nhiên, tâm lý ấy đã không còn phù hợp khi đất nước đứng trước yêu cầu phát triển mới.

Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, vì vậy, chủ trì cuộc họp Ban Bí thư sáng 24-2 về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại nhịp độ bình thường, không để công việc bê trễ.

Các cấp ủy, chính quyền phải làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, “tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” tồn tại trong hệ thống chính trị”.

le-hoi-thang-gieng.jpg
Các liền chị xúng xính trong áo mớ ba mớ bảy trẩy hội Lim. Nguồn: NDO

Phải siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải nêu gương, nói đi đôi với làm, chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Trước mắt, ngay trong quý I phải hoàn thành việc quán triệt và bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiến tới hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Năm 2026, Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Đặt ra mục tiêu cao này là quyết tâm rất lớn nhằm tạo bước bứt phá, nâng thu nhập bình quân đầu người của nước ta đạt khoảng 5.400-5.500 USD, với các động lực chính là đầu tư công, xuất khẩu và phục hồi tiêu dùng; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Vì vậy, không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; khơi thông các nguồn lực tăng trưởng; nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu tháng, đầu quý năm 2026.

Trên nền tảng đó, dù chịu tác động nặng nề bởi thiên tai trong năm qua, Gia Lai vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 8,8-9,4%, phấn đấu vượt mốc 10%, với các ưu tiên chính là tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mới đây đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương bắt tay ngay vào công việc theo nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đã có trong kế hoạch năm 2026 với tinh thần “thần tốc”.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất công nghiệp theo kế hoạch; đôn đốc các doanh nghiệp sau Tết đi vào sản xuất ổn định.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tổ chức tốt các sự kiện, chương trình, lễ hội lớn trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 và các chương trình, sự kiện quan trọng của tỉnh trong quý I.

Vì mục tiêu phát triển đất nước bền vững, mỗi cấp, ngành, địa phương và mỗi người không thể cứ “đủng đỉnh Giêng Hai”!

