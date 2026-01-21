Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, dân tộc Việt Nam có một tương lai và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Thực tiễn cho thấy, mọi chuyển động của đất nước đều khởi nguồn từ sự thay đổi tư duy phát triển, khi nhận thức về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội được mở rộng, thể chế được khai thông, cơ chế vận hành được làm mới và phương thức quản trị được nâng tầm.

Đổi mới vì thế không dừng ở việc điều chỉnh chính sách, mà là sự tái định vị cách nhìn về nguồn lực, động lực và mục tiêu phát triển, hướng tới một quốc gia ổn định, hài hòa và bền vững.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: P.V

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng lần thứ XIV là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh, là trách nhiệm trước lịch sử dân tộc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc,Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, chủ đề Đại hội XIV đòi hỏi “chúng ta phải đoàn kết hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn. Đồng thời phải khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa mình để hoàn thiện và tiến bộ không ngừng”.

Đại hội có trọng trách xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm là: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao; một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Vì thế, Đại hội XIV được xác định là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tinh thần ấy được thể hiện nhất quán từ khi chuẩn bị văn kiện với yêu cầu: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân, để Nghị quyết Đại hội XIV khi triển khai phải có tinh thần “đột phá” hơn so với nghị quyết các đại hội trước đây, phải chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến”; nói đi đôi với làm; nói ít làm nhiều.

3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIV xác định là đột phá về thể chế và thực thi; thứ hai là đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; thứ ba là đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tất cả đều được yêu cầu phải làm thật mạnh, thật nhanh và làm đến nơi đến chốn. Vì đây là những đòn bẩy để đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tư tưởng xuyên suốt của văn kiện Đại hội XIV mà cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam cũng đã xác định, coi “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực phát triển của đất nước”.

Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Thế trận lòng dân vững vàng thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Niềm tin của nhân dân không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, đảng viên.

Đại hội XIV đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước. Đảng mạnh vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; biết giữ mình trước cám dỗ; biết xấu hổ khi dân còn khó khăn; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ.

Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi gay gắt; nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này.

Đoàn kết và Đổi mới luôn là bài học thành công của Đảng ta - một Đảng chỉ biết nguyện chiến đấu, hy sinh tất cả vì nước vì dân.