Gỡ “nút thắt” cho phát triển

Ðể thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất công - nông nghiệp; khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch; cải thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền trong mối quan hệ đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp; xem đó là tháo gỡ những “nút thắt" trên đường phát triển.

Phát biểu tại hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026 mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã thẳng thắn chỉ ra những “nút thắt” cần tháo gỡ. Đó là các “nút thắt” về thể chế, hạ tầng, cải cách hành chính và năng lực thực thi.

Khu công nghiệp Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam) đã hoàn thành, thậm chí vượt một số chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Hay nói khác hơn là, bộ máy điều hành của tỉnh trong năm nay phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn trong chính sách đầu tư, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, tăng cường chuyển đổi số, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển bền vững.

Một khi các giải pháp tháo gỡ đều tập trung vào yếu tố chủ quan thì vai trò của người đứng đầu được xác định là vô cùng quan trọng. Người đứng đầu phải nắm chắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chủ động tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy cho người khác.

Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm, lộ trình và sản phẩm cụ thể; lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật từ trung ương, việc chủ động xây dựng cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội là vô cùng quan trọng.

Hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền không ở những khẩu hiệu “quyết tâm”, “phấn đấu” vang lên trong ngày phát động mà là ở giá trị được sinh ra từ các dự án đầu tư, từ nhà máy, công trường sản xuất. Trước mắt là đẩy nhanh tiến độ khoảng 100 dự án đã hoàn thành trong năm 2025 sớm đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, 120 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đang triển khai xây dựng cũng phải tăng tốc để đưa vào hoạt động trong năm 2026, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

Tăng cường xúc tiến quảng bá mời gọi đầu tư phải đi liền với cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch - thiết kế.

Cung cấp mặt bằng sạch cho các dự án; siết chặt kỷ luật đầu tư công, chống dàn trải, kéo dài, đội vốn; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Những chuệch choạc ban đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã, phường cần phải nhanh chóng khắc phục, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực thực hiện và kiểm tra, giám sát; chuyển đổi số toàn diện để có nền hành chính hiện đại, vô tư, trách nhiệm.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 là rất nặng nề. Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, hy vọng Gia Lai sẽ thực hiện đạt và vượt tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, cùng cả nước tự tin bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.