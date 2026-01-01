Khu công nghiệp Nam Pleiku: Hoàn thiện quy hoạch, gia tăng sức hút đầu tư

(GLO)- Sau thời gian dài gặp vướng mắc về thủ tục, Khu công nghiệp Nam Pleiku (thuộc địa bàn xã Bờ Ngoong và xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nền tảng quy hoạch được điều chỉnh, hoàn thiện đồng bộ.

Lợi thế vị trí, hạ tầng kỹ thuật ngày càng rõ nét cùng tiến độ giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh đang tạo sức hút mới cho Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku; mở ra triển vọng thu hút dòng vốn đầu tư sản xuất, chế biến quy mô lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Hoàn thiện quy hoạch

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký 476,62 tỷ đồng, quy mô diện tích 191,55 ha theo Quyết định số 704/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai (cũ).

Dự án được khởi công vào tháng 12-2019, song trong nhiều năm triển khai đã gặp không ít khó khăn do vướng mắc về thủ tục pháp lý, cấp phép, quy hoạch đất đai, đấu nối giao thông… khiến tiến độ bị chậm so với kế hoạch.

Tổng quan mặt bằng Khu công nghiệp Nam Pleiku. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Lê Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê - cho biết: Đến nay, các khó khăn, vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án được đẩy nhanh tiến độ.

Đáng chú ý, UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Nam Pleiku tại Quyết định số 880/QĐ-UBND. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN trong giai đoạn tiếp theo.

Theo quy hoạch mới, tổng diện tích lập quy hoạch KCN Nam Pleiku được điều chỉnh tăng từ 199,55 ha lên 205,02 ha. Quy hoạch cũng bổ sung hạng mục hệ thống tiêu thoát nước để thoát về hạ lưu, hạn chế nguy cơ ngập úng cho khu vực xung quanh.

Trong đó, hồ điều hòa có diện tích 10,42 ha, hệ thống kênh mương thoát nước toàn tuyến chiếm diện tích 2,32 ha. Đặc biệt, phần diện tích quy hoạch nhà ở công nhân được đưa ra ngoài ranh giới KCN, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về nhà ở.

Không gian KCN được tổ chức theo hướng khoa học, thuận lợi cho sản xuất. Các tuyến đường nội bộ bố trí theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây, kết nối trực tiếp với trục giao thông chính, bảo đảm khả năng lưu thông và kết nối giữa các khu nhà xưởng.

Phía Tây KCN dành quỹ đất phát triển khu dịch vụ, bao gồm khu lưu trú cho người lao động, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng; đất an ninh bố trí trụ sở lực lượng Công an phục vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hệ thống bãi đỗ xe…

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, KCN Nam Pleiku có một điểm đấu nối giao thông đối ngoại với QL 14, được quy hoạch quy mô 6 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa.

Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách biệt với hệ thống thu gom nước thải, vận hành theo nguyên tắc tự chảy; đồng thời, đầu tư xây dựng 3 hồ điều tiết trong KCN vận hành liên thông, góp phần bảo đảm an toàn hạ tầng và môi trường.

“Việc phê duyệt quy hoạch phân khu đã giúp hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời rà soát, điều chỉnh một số nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt trước đây, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức quản lý, kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trong KCN bài bản, hiệu quả” - ông Kiên cho hay.

Gia tăng sức hút đầu tư

Trên nền tảng quy hoạch được hoàn thiện, KCN Nam Pleiku đang từng bước khẳng định sức hút đối với các nhà đầu tư. Hiện nay, hơn 30% diện tích đất kinh doanh trong KCN đã được doanh nghiệp đăng ký đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực chế biến cà phê hòa tan, sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ…

Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku. Ảnh: H.Duy

Riêng trong năm 2025, KCN Nam Pleiku đã thu hút 2 dự án mới với tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 11 doanh nghiệp đã ký hợp đồng nguyên tắc thuê hạ tầng với tổng diện tích hơn 44 ha, cho thấy nhu cầu đầu tư vào KCN này tiếp tục gia tăng.

Một trong những nhà đầu tư mới là Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh. Ông Phạm Tiến Hoài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - cho hay: Doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Cần Thơ, chuyên chế biến, sản xuất nước ép, trái cây đông lạnh và sấy dẻo.

Doanh nghiệp đã ký hợp đồng nguyên tắc thuê các lô A5 - A7 tại KCN Nam Pleiku với tổng diện tích 5,87 ha, thời hạn thuê đến tháng 9-2069. Giá thuê khởi điểm năm đầu là 23.500 đồng/m²/năm, các năm tiếp theo tăng 3% so với năm liền kề.

“Ngay sau khi ký kết, chúng tôi triển khai các thủ tục để tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở, nhà xưởng, song song với việc chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình đồng bộ khác” - ông Hoài cho biết.

Lợi thế lớn của KCN Nam Pleiku nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng kết nối với các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi thông qua các tuyến QL 14, 19 và 25. Đồng thời, KCN nằm trong vùng nguyên liệu nông sản rộng lớn của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên với các sản phẩm chủ lực như: cao su, cà phê, chuối, hồ tiêu…

“Thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng KCN cơ bản đã hoàn thành và dự kiến hoàn tất trong tháng 2-2026. Công ty sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư ngay khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi, thu hút đầu tư, phấn đấu đến tháng 10-2026 sẽ lấp đầy 100% diện tích đầu tư của KCN” - ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

Việc KCN Nam Pleiku từng bước hoàn thiện hạ tầng, thu hút các dự án sản xuất, chế biến quy mô lớn không chỉ góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp mà còn mở ra triển vọng tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng bền vững của tỉnh Gia Lai trong những năm tới.