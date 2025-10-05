Gia Lai tăng sức hút đầu tư từ lợi thế và cam kết đồng hành

(GLO)- Chỉ trong 9 tháng năm 2025, tỉnh đã ghi nhận 144 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI chiếm hơn 1,4 tỷ USD.

Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ từ tiềm năng, chính sách cởi mở và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh. Hầu hết dự án đã nhanh chóng triển khai, mang lại hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế địa phương.

Bùng nổ dòng vốn với những dự án quy mô lớn

Đặc biệt, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai diễn ra ngày 29-8-2025 thu hút hơn 400 doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư tham dự là dấu mốc quan trọng. Tại đây, tỉnh đã trao Bản ghi nhớ hợp tác cho 42 dự án với tổng vốn dự kiến 93.430 tỷ đồng (gần 3,6 tỷ USD). Con số này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Gia Lai trong giai đoạn mới.

Hơn 400 DN, nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai năm 2025. Ảnh: TTXTĐT

Từ thời điểm sáp nhập tỉnh (1-7-2025) đến nay, dòng vốn đầu tư đổ vào tỉnh Gia Lai mới cũng tăng vọt. Chỉ trong 3 tháng, địa phương đã có thêm 26 dự án mới với tổng vốn 22.146,58 tỷ đồng. Riêng tháng 9-2025, tỉnh ghi nhận thêm 7 dự án với tổng vốn 3.597,6 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án FDI trị giá 87,17 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư, các dự án phân bổ khá đều giữa các ngành trọng yếu: Công nghiệp dẫn dắt với 66 dự án; xây dựng, hạ tầng 20 dự án; thương mại-dịch vụ, du lịch 17 dự án; nông-lâm nghiệp, thủy sản 40 dự án; bất động sản, kinh tế đô thị 1 dự án.

Về phân bố địa bàn, 34 dự án đầu tư vào khu kinh tế và khu công nghiệp, 33 dự án trong cụm công nghiệp và 77 dự án ngoài các khu, cụm công nghiệp.

Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn tạo dấu ấn nổi bật, tiêu biểu như: Tổ hợp tái chế vải polyester của Tập đoàn Syre (Thụy Điển) với vốn đăng ký 24.970 tỷ đồng (1 tỷ USD); Nhà máy điện gió Vân Canh của Nexif Ratch Energy SE Asia (Singapore) với hơn 5.700 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 với vốn 4.569 tỷ đồng…

Những dự án này vừa bổ sung nguồn vốn quan trọng, vừa mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị công-nông nghiệp tại địa phương.

Hạ tầng liên kết và cam kết đồng hành

Sức hút của Gia Lai không chỉ đến từ quỹ đất và tiềm năng tài nguyên, mà còn từ chính sách cởi mở và sự đồng hành sát sao của chính quyền. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh phương châm “5 cùng” với nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025, đó là: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả, cùng tháo gỡ khó khăn, như một cam kết mạnh mẽ đồng hành với DN.

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành sát sao với doanh nghiệp. Ảnh: TTXTĐT

Tỉnh áp dụng cơ chế “một cửa, một đầu mối” nhằm rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư so với quy định trung ương. Đồng thời, triển khai đấu thầu, đấu giá nhiều dự án trọng điểm như Khu đô thị-du lịch hồ Phú Hòa, Khu đô thị Cát Khánh, Phân khu du lịch đầm Đề Gi, Khu logistics ven QL 19… Đây là những bước đi cho thấy quyết tâm kiến tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh và lâu dài.

Về hạ tầng, sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu mạng lưới giao thông đa dạng, gắn kết với các trung tâm kinh tế lớn. Nổi bật là tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku dài 125 km, dự kiến khởi công cuối năm 2025, hứa hẹn trở thành trục huyết mạch tốc độ cao, kết nối cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế.

Đặc biệt, tỉnh có lợi thế hiếm có khi sở hữu hai cảng hàng không Pleiku và Phù Cát. Tháng 8 vừa qua, tỉnh đã khởi công dự án xây dựng đường băng số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát, hướng tới nâng cấp thành cảng quốc tế, khai thác các đường bay quốc tế mới, tăng cường giao thương, du lịch và hội nhập. Ngoài ra, cảng biển và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng góp phần mở rộng kết nối sang Lào, Campuchia, Thái Lan.

Tỉnh hiện có 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp (9.450 ha) và 99 cụm công nghiệp (5.400 ha). Đây là nền tảng vững chắc cho các dự án quy mô lớn, gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường quốc tế.

Đồng thời, Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, coi đây là động lực phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Nhiều dự án thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị công-nông nghiệp đã được khởi công. Ảnh: TTXTĐT

Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, công nghệ cao, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics thông minh, du lịch quốc tế. Với lợi thế hệ sinh thái du lịch phong phú, kết hợp nghỉ dưỡng biển, núi rừng, văn hóa cộng đồng và thể thao mạo hiểm, Gia Lai định hướng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Kết quả thu hút đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá. Để duy trì đà này, tỉnh đang tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng logistics, giám sát tiến độ, tránh dự án treo, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, theo định hướng kinh tế xanh, tuần hoàn, thân thiện môi trường; xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.