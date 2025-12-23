Phục hồi rừng sau bão, lũ

(GLO)- Bão số 13 cùng đợt mưa lũ kéo dài vừa qua gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn héc ta đất rừng, rừng trồng bị sạt lở, cuốn trôi; nhiều công trình bảo vệ rừng hư hỏng nặng.

Trước tình hình đó, ngành Lâm nghiệp tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng, khẩn trương rà soát thiệt hại, triển khai các giải pháp phục hồi rừng.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm, bão số 13 và mưa lũ đã ảnh hưởng đến hơn 57.000 ha rừng. Trong đó, trên 26.000 ha bị thiệt hại hoàn toàn, gần 11.000 ha thiệt hại rất nặng và hơn 11.600 ha thiệt hại nặng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 3.899 tỷ đồng.

Thiệt hại nặng nề

Không chỉ diện tích rừng, hệ thống sản xuất giống lâm nghiệp cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Trong 173 cơ sở sản xuất giống, có 62 cơ sở bị hư hại nặng, nhiều nơi thiệt hại trên 70%, đặc biệt tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Tây.

3 cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cây nuôi cấy mô gồm Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH Vũ Hà và Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạnh bị phá hủy hoàn toàn nhà nuôi cấy mô, trang thiết bị và giống gốc.

Cơn bão số 13 và đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22-11 đã gây thiệt hại hơn 479 ha rừng trồng do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro quản lý. Ảnh: ĐVCC

Có tổng cộng khoảng 19,43 triệu cây giống bị hư hại, chủ yếu là keo lai và bạch đàn, ước thiệt hại 10,5 tỷ đồng; thiệt hại về cơ sở vật chất phục vụ sản xuất giống khoảng 16 tỷ đồng.

Tại các xã Hra, Ia Hiao và vùng rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro, hàng chục nghìn hec ta keo lai bị đổ ngã; nhiều hộ dân mất trắng vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng.

Riêng Công ty Lâm nghiệp Kông Chro thiệt hại hơn 479 ha rừng, trong đó 52 ha mất trắng, hàng trăm héc ta gãy đổ, giảm khả năng sinh trưởng, nhiều diện tích không thể phục hồi. Công ty kiến nghị tỉnh cho phép thanh lý diện tích thiệt hại từ 50% trở lên để thu hồi vốn và trồng lại vào năm 2026; diện tích thiệt hại dưới 50% sẽ được chăm sóc, tỉa dọn.

Ông Từ Tấn Lộc - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Kông Chro - chia sẻ: “Thiệt hại quá lớn, vượt ngoài khả năng tự cân đối của đơn vị. Chúng tôi rất mong tỉnh xem xét hỗ trợ để công ty sớm khắc phục, tiếp tục trồng lại rừng và ổn định sản xuất”.

Hỗ trợ cây giống và vật tư sản xuất

Ông Cái Minh Tùng - Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn - cho biết đơn vị đang tổng kiểm tra, đánh giá thiệt hại nhằm có báo cáo chi tiết trình cơ quan chức năng.

Đối với tài sản rừng, công ty phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm và địa phương để kiểm tra rừng tự nhiên, đồng thời đề xuất cắt dọn đường trục chính trong rừng trồng phòng hộ, đặc dụng nhằm phục vụ công tác quản lý, PCCC và ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai để khai thác lâm sản trái phép.

Nhân viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn xử lý cây giống bị bùn non phủ lấp trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: N.N

Đối với rừng trồng bằng vốn sản xuất kinh doanh, công ty xây dựng phương án khai thác tận thu và chuẩn bị trồng lại theo đúng quy định. Các diện tích rừng giao khoán cho hộ dân cũng sẽ được xác định mức độ thiệt hại, hướng dẫn tận thu đối với diện tích thiệt hại trên 70%.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm, đến cuối tháng 11-2025, đã có 10 xã, phường và 3 chủ rừng đề xuất hỗ trợ tổng cộng 7,32 triệu cây giống, chủ yếu là keo lai, điều và lõi thọ. Bên cạnh đó, một số địa phương và chủ rừng đề xuất hỗ trợ mua sắm vật tư giúp phục hồi sản xuất như máy bơm, máy phát điện, hóa chất, phân bón, thiết bị phòng mô…

Ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, Sở đã ban hành hướng dẫn thanh lý rừng trồng bị thiệt hại theo Nghị định 140/2024/NĐ-CP, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp xử lý cây gãy đổ, dọn hiện trường và chuẩn bị tái trồng. Chi cục Kiểm lâm cũng đang phối hợp hỗ trợ các công ty tận dụng nguồn gỗ sau bão để giảm tổn thất.

Ngành lâm nghiệp đồng thời tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, khoanh vùng khu vực sạt lở, giám sát rừng bị tổn thương nặng. Chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP, ưu tiên diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng và các cơ sở sản xuất giống.

Cùng với đó, nhiều giải pháp hỗ trợ người dân và daoanh nghiệp đang được thực hiện đồng bộ như: Tổ chức điểm thu mua gỗ thuận lợi cho vận chuyển; hướng dẫn thu dọn an toàn; hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật tái canh; đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi để phục hồi sản xuất.