Cà phê về mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua

(GLO)- Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động từ 89.700-90.700 đồng/kg, giảm khoảng 6.000-6.600 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong gần 3 tháng qua.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá cà phê giảm 6.600 đồng/kg, xuống còn 89.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng giảm 6.000 đồng/kg, hiện đang được thu mua ở mức 90.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hiện dao động từ 89.700-90.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với thị trường quốc tế, giá cà phê cũng giảm đáng kể trong tuần qua, đặc biệt là Robusta. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 ở mức 3.455 USD/tấn, giảm 317 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng giảm 307 USD/tấn, xuống còn 3.372 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm 8,2 US cent/pound, về giá 285,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 9,1 US cent/pound, xuống mức 279,4 US cent/pound.

Theo các thương lái, chính việc nông dân bắt đầu bán cà phê ra nhiều hơn vì lo ngại giá có thể tiếp tục giảm đã khiến nguồn cung tăng nhanh, làm thị trường “tụt dốc” mạnh trong tuần qua.