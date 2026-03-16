Cà phê về mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động từ 89.700-90.700 đồng/kg, giảm khoảng 6.000-6.600 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong gần 3 tháng qua.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá cà phê giảm 6.600 đồng/kg, xuống còn 89.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng giảm 6.000 đồng/kg, hiện đang được thu mua ở mức 90.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hiện dao động từ 89.700-90.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với thị trường quốc tế, giá cà phê cũng giảm đáng kể trong tuần qua, đặc biệt là Robusta. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 ở mức 3.455 USD/tấn, giảm 317 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng giảm 307 USD/tấn, xuống còn 3.372 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm 8,2 US cent/pound, về giá 285,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 9,1 US cent/pound, xuống mức 279,4 US cent/pound.

Theo các thương lái, chính việc nông dân bắt đầu bán cà phê ra nhiều hơn vì lo ngại giá có thể tiếp tục giảm đã khiến nguồn cung tăng nhanh, làm thị trường “tụt dốc” mạnh trong tuần qua.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giống lúa OM468 tại xã Ia Sao cho năng suất vượt trội, mang lại niềm vui cho người nông dân. Ảnh: Vũ Chi

Giống lúa OM468 cho năng suất ước đạt 9 tấn lúa tươi/ha

Kinh tế

(GLO)- Ngày 12-3, tại xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai), Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 11 phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình trồng và thâm canh lúa chất lượng cao OM468 vụ Đông Xuân 2025-2026.

cảng-cá-quy-nhon-dong-cua-phu

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

Thời sự

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Giá chanh dây tăng nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt.

Gia Lai: Giá chanh dây tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

Kinh tế

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, giá chanh dây liên tục tăng cao, mang lại lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở thu mua hoạt động cầm chừng. Nếu không sớm ổn định vùng nguyên liệu thì sẽ thiếu hụt nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu.

Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

Kinh tế

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

