Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư trang trại chăn nuôi heo công nghệ khép kín

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án trang trại chăn nuôi heo Phú Cường Phát tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai, với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng.

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Cường Phát, có trụ sở tại thôn Kiến Xương, xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai. Đây là dự án chăn nuôi heo thịt theo mô hình công nghệ khép kín với công suất thiết kế 24.000 con heo thịt/đợt, mỗi năm nuôi 2 đợt.

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Phú Túc và Ia Rsai (minh họa). Ảnh: Lê Nam

Dự án có tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 41 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. Quy mô sử dụng đất khoảng 231.154 m², thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo tiến độ đề ra, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường trong quý II và quý III-2026; khởi công xây dựng từ quý III-2026 đến quý III-2027; vận hành thử nghiệm trong quý III-2027 và hoàn thành đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và đảm bảo công nghệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi dự án đi vào hoạt động.

Đồng thời, phải thi công tuyến đường thay thế đường nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực.

