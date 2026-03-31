Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Phú Túc

(GLO)- Ngày 30-3, Hội Nông dân xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Phú Túc gồm 35 thành viên. Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên, ông Lê Văn Đáng - Chi hội trưởng Nông dân thôn Hưng Hà làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Phú Túc ra mắt. Ảnh: ĐVCC

Câu lạc bộ chịu sự giám sát của Hội Nông dân xã, được hỗ trợ, tư vấn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân xã Phú Túc thông qua dự thảo quy chế hoạt động và định hướng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong hội viên nông dân.