Công đoàn phường An Phú tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 công nhân

(GLO)- Ngày 29-5, tại Công ty CP Nafood Tây Nguyên (thôn 5, phường An Phú, tỉnh Gia Lai), Công đoàn phường An Phú tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho hơn 200 công nhân, lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Hơn 200 công nhân, lao động Công ty CP Nafood Tây Nguyên tham gia buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật do Công đoàn phường An Phú tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn, vệ sinh lao động cùng các quy định liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn đã tư vấn, giải đáp nhiều nội dung thiết thực liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng như quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.