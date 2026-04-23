Mở rộng “điểm tựa” cho người lao động

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, việc phát triển tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước trở thành nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược.

Ðây không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong khu vực kinh tế ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

Đưa công đoàn đến gần người lao động

Theo LĐLĐ tỉnh, sau quá trình sắp xếp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW và các văn bản liên quan, toàn tỉnh đã kết thúc hoạt động 2.318 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 75.327 đoàn viên; đồng thời chuyển giao các CĐCS không thuộc diện kết thúc về LĐLĐ tỉnh quản lý.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh quản lý 844 CĐCS với 75.293 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước có 729 CĐCS với hơn 61.660 đoàn viên. Điều này cho thấy khu vực ngoài nhà nước không chỉ chiếm tỷ trọng lớn mà còn là địa bàn chính của công tác phát triển tổ chức công đoàn.

Riêng năm 2025, toàn tỉnh thành lập 46 CĐCS, kết nạp 6.603 đoàn viên; quý I/2026 tiếp tục thành lập thêm 8 CĐCS với 924 đoàn viên. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh tổ chức bộ máy đang được tinh gọn, đồng thời khẳng định nỗ lực thích ứng của tổ chức công đoàn.

Công đoàn phường Quy Nhơn trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Nguyễn Muội

Toàn tỉnh hiện có 17 công đoàn xã, phường được thành lập, trực tiếp quản lý 844 CĐCS. Mô hình này giúp tăng khả năng tiếp cận người lao động, đặc biệt ở khu vực ngoài nhà nước và lao động phi chính thức. Công đoàn hiện diện ngay tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ pháp lý và giải quyết tranh chấp từ sớm.

Công đoàn xã, phường cũng góp phần tích cực trong phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn. Theo bà Trương Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất, đơn vị đang quản lý các CĐCS DN, đơn vị sự nghiệp và nghiệp đoàn trên địa bàn phường và 6 xã lân cận. Nhờ phối hợp chặt chẽ với địa phương, công đoàn đã vận động thành lập mới 1 CĐCS và đang hoàn thiện hồ sơ thành lập 4 CĐCS DN ngoài nhà nước, dự kiến ra mắt trong Tháng Công nhân 2026.

Bà Nguyễn Phạm Thanh Hoàng - Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn - cho biết: Từ khi thành lập (tháng 10-2025) đến nay, Công đoàn phường đã hỗ trợ thành lập tổ chức công đoàn tại Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo Quy Nhơn Media, Công ty TNHH QFOODY và đang tiếp cận, hỗ trợ hồ sơ cho 3 DN khác. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, công đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động gắn kết nhằm thu hút người lao động tham gia.

Đảm bảo quyền lợi người lao động

Thực tiễn tại các DN cho thấy, khi được tổ chức bài bản và vận hành hiệu quả, CĐCS không chỉ bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tại Công ty TNHH MaiA (xã Cát Tiến), công đoàn xác định đối thoại là “chìa khóa” xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Bên cạnh các hội nghị đối thoại định kỳ, đơn vị triển khai sáng kiến “Bữa trưa cùng Tổng quản lý - What’s on your mind?”, tạo không gian trao đổi cởi mở để người lao động trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Đồng thời, hệ thống tiếp nhận ý kiến đa kênh như khảo sát ẩn danh, e-mail, mã QR được duy trì thường xuyên, giúp nắm bắt kịp thời tình hình thực tế. Nhờ đó, trong nhiều năm liền tại DN này không phát sinh tranh chấp lao động, quan hệ lao động ổn định, hài hòa. “Khi người lao động được lắng nghe và phản hồi kịp thời, họ sẽ yên tâm gắn bó lâu dài, còn DN giảm thiểu rủi ro xung đột” - bà Trương Mộng Kim Thoa - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MaiA cho biết.

Công đoàn còn tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ, chính sách. Tại Công ty TNHH MaiA, thời gian làm việc, nghỉ phép, chế độ BHXH được đảm bảo đầy đủ; thu nhập bình quân đạt trên 15,2 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần như thể thao, văn hóa, tri ân người lao động được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn.

Thỏa ước lao động tập thể cũng được xây dựng với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như làm việc không quá 40 giờ/tuần, suất ăn 46.000 đồng/suất… Qua đó giúp DN duy trì lực lượng lao động ổn định khoảng 250 người.

Trong thời gian tới, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại DN ngoài nhà nước tiếp tục được xác định là một trong những khâu đột phá. Theo ông Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần gũi với người lao động sẽ được đẩy mạnh, để công đoàn thực sự là “người bạn đồng hành”, tạo giá trị cho cả người lao động và DN.