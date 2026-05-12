Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ: Nền tảng cho phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng biến động, yêu cầu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững.

Chú trọng nâng cao đời sống cho người lao động

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 120 nghìn lao động.

Ông Nguyễn Tường Khánh - phụ trách bộ phận chính sách pháp luật, quan hệ lao động của LĐLĐ tỉnh - nhấn mạnh: Cốt lõi của quan hệ lao động hài hòa chính là sự cân bằng lợi ích giữa các bên.

Thực tiễn cho thấy, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã từng bước nhận thức rõ vai trò của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa thông qua duy trì đối thoại định kỳ. Đây được xem là kênh quan trọng để người sử dụng lao động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động (NLĐ), từ đó kịp thời điều chỉnh chính sách, giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tổ chức tổng kết sản xuất kinh doanh và trao thưởng cho người lao động. Ảnh: Đ.Y

Tại Công ty Cà phê Ia Sao 2 (xã Ia Hrung), hoạt động đối thoại được duy trì thường xuyên thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, NLĐ tổ chức vào đầu năm. Ông Nguyễn Ngô Hùng - Giám đốc công ty - cho biết: Thông qua hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của NLĐ được tiếp thu, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể. Nhờ đó, NLĐ yên tâm gắn bó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Gắn bó với Công ty Cà phê Ia Sao 2 từ những năm 2000, vợ chồng anh Lê Văn Thỏa (công nhân Đội 5) hiện nhận khoán 2,6 ha cà phê. Anh Thỏa chia sẻ: “Nhờ được quan tâm, tạo điều kiện, chúng tôi yên tâm chăm sóc vườn cây. Sản lượng ổn định, đời sống của chúng tôi cũng từng bước được cải thiện”.

Không dừng lại ở việc đảm bảo thu nhập, nhiều DN còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Các chế độ như bữa ăn ca, hỗ trợ điều kiện làm việc, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, việc đào tạo, nâng cao tay nghề ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện để NLĐ phát triển bản thân, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, công tác chăm lo NLĐ được triển khai đồng bộ. Bà Phạm Thị Mến - Phó Chủ tịch Công đoàn công ty - cho biết: Công ty thường xuyên tổ chức hội nghị NLĐ từ cấp tổ, đội; duy trì bữa ăn ca và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, những bức xúc được tháo gỡ kịp thời, quan hệ lao động trong DN luôn ổn định, hài hòa.

Xây dựng quan hệ lao động tiến bộ

Ở góc độ quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động tiến bộ.

Ông Phạm Trần Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động được đẩy mạnh thông qua các lớp tập huấn, hội nghị, tài liệu hướng dẫn. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của cả NLĐ và người sử dụng lao động được nâng lên rõ rệt.

Người lao động của Công ty Cà phê Ia Sao 2 yên tâm gắn bó với vườn cây. Ảnh: Đ.Y

Khi hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, NLĐ có thể chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời chấp hành tốt kỷ luật lao động. Về phía DN, việc nắm vững quy định pháp luật giúp hạn chế sai sót trong quản lý, giảm thiểu nguy cơ phát sinh tranh chấp. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh không xảy ra đình công bất hợp pháp; các vụ việc tranh chấp lao động được kiểm soát hiệu quả.

Tuy vậy, việc xây dựng quan hệ lao động tại một số DN vẫn còn những hạn chế. Một bộ phận DN, nhất là DN nhỏ và vừa, chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến quyền lợi của người lao động; việc ký kết hợp đồng lao động, tham gia BHXH còn chưa chặt chẽ. Tỷ lệ lao động phổ thông cao cũng khiến việc xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, một bộ phận NLĐ còn hạn chế về kỹ năng nghề, ý thức kỷ luật chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và năng suất lao động. Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến thu nhập của NLĐ cũng như năng lực cạnh tranh của DN.

Theo ông Phạm Trần Anh, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong thời gian tới cần sự vào cuộc đồng bộ của cả 3 bên: DN, NLĐ và cơ quan quản lý nhà nước. Sự đồng hành, chia sẻ giữa các bên sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ lao động.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho các bên liên quan.