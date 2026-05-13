Nhân tài vào làm việc trong cơ quan nhà nước được đề xuất hưởng phụ cấp 300%

(GLO)- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 179/2024 về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.

Bộ Nội vụ đề xuất, nhân tài vào làm việc trong cơ quan nhà nước được hưởng phụ cấp 300% lương trong 5 năm.

Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và người có trình độ chuyên môn cao, mức phụ cấp đề xuất là 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt 1 bậc lương so với bậc hiện hưởng, đồng thời hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.

Ngoài chính sách tiền lương, dự thảo bổ sung quy định người được tuyển dụng phải cam kết thời gian công tác tối thiểu tại cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp, có thể được xem xét giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không cần đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị. Sau 1 năm tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá và xem xét bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng.

Với nhà khoa học trẻ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm giữ ngạch chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương.

Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh bổ nhiệm hoặc tiêu chuẩn vị trí việc làm được bố trí, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức, viên chức tạo điều kiện để đối tượng nêu trên hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện.

Theo Bộ Nội vụ, hàng năm, ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người tài. Nếu được thông qua, nghị định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.