Gia Lai: Phát động Tháng Công nhân và biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu năm 2026

(GLO)-Ngày 23-4, tại Nhà văn hóa, thể thao thuộc thiết chế Công đoàn Gia Lai (Khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu năm 2026.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu và đoàn viên tham dự Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026. Ảnh: Hoàng Vũ

Tháng Công nhân năm 2026 có chủ đề “Công nhân Gia Lai: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. LĐLĐ tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu, hướng đến củng cố niềm tin, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, người lao động.

Tiêu biểu như: Chương trình “Đối thoại tháng 5” và diễn đàn “Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; Chương trình “Cảm ơn người lao động” và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; Tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS); giới thiệu phát triển đảng viên công nhân.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng, gồm: 100% Công đoàn xã, phường tổ chức ít nhất 1 hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân; có 60% trở lên CĐCS khối doanh nghiệp.

100% CĐCS khối sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có ít nhất 1 hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng Công nhân; thành lập mới 49 CĐCS, phát triển mới 3.000 đoàn viên; 42 CĐCS ký mới Thỏa ước lao động tập thể; giới thiệu 260 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận, biểu dương toàn thể công nhân, lao động đã vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 thực sự tạo chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 bằng những việc làm thiết thực.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh đào tạo nghề, kỹ năng lao động, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với công nghệ mới; tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, làm chủ công nghệ để nâng cao năng suất lao động; quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, nhân văn, đoàn kết; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, gần cơ sở, sát người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, giải pháp hiệu quả của công nhân lao động…

Các đại biểu thực hiện bấm nút khởi động Tháng Công nhân năm 2026. Ảnh: Hoàng Vũ

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 50 đoàn viên, người lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất; 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 20 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể; tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu đã tham quan Nhà văn hóa, thể thao thuộc khu thiết chế Công đoàn; đồng thời thăm, tặng quà gia đình chị Phan Thị Hồng Diệu - công nhân kho của Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam, hiện sinh sống tại khu nhà ở xã hội trong khu thiết chế Công đoàn của tỉnh.