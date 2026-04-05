Tháng Công nhân 2026, chăm lo, khơi dậy sáng tạo trong người lao động

(GLO)- Thông tin từ Liên đoàn lao động tỉnh, Tháng Công nhân năm 2026 (tháng 5) có chủ đề “Công nhân Gia Lai: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, hướng tới chăm lo toàn diện đời sống, phát huy vai trò, vị thế của đoàn viên, người lao động.

Theo kế hoạch, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động đã được đông đảo đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) hưởng ứng, đồng thời tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm. Nổi bật là Chương trình “Đối thoại tháng 5” và Diễn đàn “Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, tạo không gian để người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức công đoàn. Phấn đấu có từ 60% doanh nghiệp tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Muội

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVNLĐ được chú trọng thông qua các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”; triển khai các gian hàng phúc lợi; khám sức khỏe định kỳ; tổ chức ngày hội gia đình, hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân.

Bên cạnh đó, Tháng Công nhân năm nay gắn với cao điểm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, chuyển đổi số. Các cấp công đoàn vận động ĐVNLĐ đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu có 10% đoàn viên tham gia, trong đó ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tháng Công nhân năm nay gắn với cao điểm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, chuyển đổi số. Trong ảnh, người lao động tại Công ty TNHH Mountech - Chi nhánh Bình Định nghiên cứu, cải tiến thiết bị, máy móc. Ảnh: Nguyễn Muội

Ở cấp tỉnh, nhiều hoạt động điểm nhấn sẽ được tổ chức như: lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; biểu dương công nhân, cán bộ công đoàn tiêu biểu; tổ chức giải bóng đá công nhân; thăm, tặng quà người lao động khó khăn; triển khai chương trình “Điểm hẹn Công đoàn”…