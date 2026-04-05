Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tháng Công nhân 2026, chăm lo, khơi dậy sáng tạo trong người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thông tin từ Liên đoàn lao động tỉnh, Tháng Công nhân năm 2026 (tháng 5) có chủ đề “Công nhân Gia Lai: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, hướng tới chăm lo toàn diện đời sống, phát huy vai trò, vị thế của đoàn viên, người lao động.

Theo kế hoạch, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động đã được đông đảo đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) hưởng ứng, đồng thời tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm. Nổi bật là Chương trình “Đối thoại tháng 5” và Diễn đàn “Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, tạo không gian để người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức công đoàn. Phấn đấu có từ 60% doanh nghiệp tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Muội

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVNLĐ được chú trọng thông qua các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”; triển khai các gian hàng phúc lợi; khám sức khỏe định kỳ; tổ chức ngày hội gia đình, hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân.

Bên cạnh đó, Tháng Công nhân năm nay gắn với cao điểm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, chuyển đổi số. Các cấp công đoàn vận động ĐVNLĐ đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu có 10% đoàn viên tham gia, trong đó ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tháng Công nhân năm nay gắn với cao điểm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, chuyển đổi số. Trong ảnh, người lao động tại Công ty TNHH Mountech - Chi nhánh Bình Định nghiên cứu, cải tiến thiết bị, máy móc. Ảnh: Nguyễn Muội

Ở cấp tỉnh, nhiều hoạt động điểm nhấn sẽ được tổ chức như: lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; biểu dương công nhân, cán bộ công đoàn tiêu biểu; tổ chức giải bóng đá công nhân; thăm, tặng quà người lao động khó khăn; triển khai chương trình “Điểm hẹn Công đoàn”…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sôi nổi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(GLO)- Ngày 27-4, chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025 đã được tổ chức, qua đó nêu cao vai trò “người bạn đồng hành” tin cậy, chỗ dựa vững chắc của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là vào các thị trường ổn định, thu nhập cao giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm, nâng tay nghề và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở “đứng ngồi không yên” vì không tuyển được lao động.

