Gia Lai: Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức bác sĩ, dược sĩ năm 2025

(GLO)- Chiều 25-4, tại Trường Quốc học Quy Nhơn, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã khai mạc vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức bác sĩ, dược sĩ năm 2025.

Vòng thi có 128 thí sinh dự tuyển môn Tiếng Anh và 90 thí sinh dự tuyển môn Tin học. Các thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 30 phút cho mỗi môn.

Những thí sinh trả lời đúng từ 50% trở lên ở mỗi phần thi sẽ đủ điều kiện tham gia vòng 2 để thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức tự luận.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hoàng

Kỳ tuyển dụng viên chức nhằm thu hút nguồn nhân lực có năng lực, trình độ; bổ sung đội ngũ viên chức chất lượng cao cho các bệnh viện trong tỉnh.

Được biết, nhu cầu tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ) ngành Y tế năm 2025 là 688 chỉ tiêu, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là vào các thị trường ổn định, thu nhập cao giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm, nâng tay nghề và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

