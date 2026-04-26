Gia Lai: Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức bác sĩ, dược sĩ năm 2025

(GLO)- Chiều 25-4, tại Trường Quốc học Quy Nhơn, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã khai mạc vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức bác sĩ, dược sĩ năm 2025.

Vòng thi có 128 thí sinh dự tuyển môn Tiếng Anh và 90 thí sinh dự tuyển môn Tin học. Các thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 30 phút cho mỗi môn.

Những thí sinh trả lời đúng từ 50% trở lên ở mỗi phần thi sẽ đủ điều kiện tham gia vòng 2 để thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức tự luận.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hoàng

Kỳ tuyển dụng viên chức nhằm thu hút nguồn nhân lực có năng lực, trình độ; bổ sung đội ngũ viên chức chất lượng cao cho các bệnh viện trong tỉnh.

Được biết, nhu cầu tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ) ngành Y tế năm 2025 là 688 chỉ tiêu, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.