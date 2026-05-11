Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2025 diễn ra vào chiều 17-5

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tổ chức khai mạc và thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ) năm 2025.

Theo đó, lễ khai mạc và thi vòng 2 sẽ diễn ra vào chiều 17-5-2026 (Chủ nhật), tại Trường Quốc học Quy Nhơn (Số 09, đường Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Quang cảnh khai mạc vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: M.H

Thời gian khai mạc bắt đầu vào lúc 12 giờ 45 phút. Tiếp đó, các ứng viên sẽ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vào lúc 13 giờ 30 phút.

Thông tin chi tiết liên quan đến thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ năm 2025 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://syt.gialai.gov.vn/vi/news/tuyen-dung-vien-chuc-bac-si-duoc-si-nam-2025.