Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai được tư vấn, giới thiệu việc làm

(GLO)- Ngày 24-4, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Tây, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 65 học viên tại cơ sở.

Chương trình có sự tham gia của Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và EI Group.

Tại buổi tư vấn, các học viên được cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước; tư vấn cách lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, hoàn cảnh bản thân. Người cai nghiện cũng được hỗ trợ thông tin tuyển dụng, giới thiệu các cơ hội việc làm, xuất khẩu lao động sau khi hoàn thành cai nghiện.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai được phổ biến, giới thiệu cơ hội việc làm. Ảnh: Thanh Viên

Đại diện các đơn vị cũng tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các ngành nghề đào tạo như cơ khí, kỹ thuật điện - điện tử, may… cùng một số chương trình đào tạo nghề của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, nhiều học viên đã đăng ký tư vấn chuyên sâu để thuận lợi trong quá trình tìm kiếm việc làm sau cai nghiện.