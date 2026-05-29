Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Người dân Tơ Tung mong được đầu tư công trình cấp nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG NGỌC ÁNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mỗi khi vào mùa khô, người dân xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với bài toán thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Tình trạng này kéo dài nhiều năm đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của hàng nghìn hộ dân.

Xã Tơ Tung hiện có hơn 7.698 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, khoảng 3.000 ha có nhu cầu tưới thường xuyên. Riêng diện tích lúa nước khoảng 266 ha chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nước trời.

Vào cao điểm mùa khô, nhiều khu vực không đủ nước tưới, người dân phải thu hẹp diện tích canh tác hoặc chỉ sản xuất được 1 vụ trong năm.

to-tung-mong-duoc-dau-tu-cong-trinh-cap-nuoc.jpg
Suối Ka Tung tại làng Đak Pơ Kao (xã Tơ Tung) cạn nước vào mùa khô vì không có đập tích nước. Ảnh: Minh Trung

Đáng chú ý, tại cánh đồng Talốp và cánh đồng Hbang với tổng diện tích hơn 147 ha, tình trạng thiếu nước diễn ra triền miên. Đây là những vùng sản xuất lúa quan trọng của xã nhưng do không chủ động được nguồn nước nên người dân chủ yếu chỉ sản xuất 1 vụ trong năm.

Anh Đinh Tái (làng Kuk Tung) cho biết, gia đình anh trồng lúa, mì và bắp nhưng sản xuất luôn bị động vì thiếu nước. Mùa khô kéo dài khiến cây trồng sinh trưởng kém, nhiều diện tích không thể xuống giống.

“Bà con mong Nhà nước quan tâm đầu tư công trình thủy lợi để có nguồn nước tưới ổn định. Khi chủ động được nguồn nước, người dân mới có điều kiện mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập” - anh Tái nói.

Không chỉ thiếu nước sản xuất, nhiều làng ở xã Tơ Tung còn đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Những năm gần đây, nguồn nước giếng của nhiều hộ dân thường xuyên cạn kiệt, chưa kể nhiều giếng bị nhiễm phèn, nhiễm vôi.

3.jpg
Giếng nước của gia đình ông Đinh Bắc (bên phải; làng Kuk Tung, xã Tơ Tung) thường xuyên cạn vào mùa khô. Ảnh: N.S

Tại làng Kuk Tung, giếng nước của gia đình ông Đinh Bắc hiện đã gần cạn kiệt. Hằng ngày, gia đình ông phải kéo từng gàu nước nhỏ từ dưới giếng lên để lắng lọc và dự trữ sử dụng.

Ông Bắc cho hay: “Mùa mưa thì nước nhiều hơn nhưng vẫn bị nhiễm phèn nên chủ yếu dùng để tắm giặt. Mùa khô, giếng cạn, tôi phải đi lấy nước suối ở xa về dùng. Tôi mong sớm có công trình nước sạch tập trung để cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Xã Tơ Tung hiện có 2.675 hộ với hơn 10.650 nhân khẩu nhưng chưa có công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh.

2.jpg
Người dân xã Tơ Tung mong muốn có công trình thủy lợi tại suối Ka Tung để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Minh Trung

Trước nhu cầu cấp thiết đó, UBND xã Tơ Tung đã khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình đập, hồ chứa thủy lợi Ka Tung tại làng Đak Pơ Kao. Theo phương án đề xuất, công trình sẽ tận dụng nguồn nước từ suối Ka Tung để xây dựng hồ chứa dung tích khoảng 2 triệu m³ nước; đồng thời đầu tư hệ thống kênh mương đồng bộ nhằm bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 1.000 ha đất sản xuất nông nghiệp vùng hạ lưu dọc tuyến đường Trường Sơn Đông, trong đó có khoảng 266 ha lúa nước.

Ngoài ra, tại đây cũng kết hợp xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung với công suất khoảng 1.000 m³/ngày đêm nhằm phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân 8 làng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung - cho biết: “Qua khảo sát thực tế, địa phương nhận thấy việc đầu tư công trình thủy lợi, nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung là hết sức cần thiết.

Nếu dự án được chấp thuận sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước tưới để mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sinh hoạt

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sinh hoạt

(GLO)- Trước nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Đời sống

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

Đời sống

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

Đời sống

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

Đời sống

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

null