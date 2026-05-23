Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Đ.Y

Tham gia tập huấn, các học viên được cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn tổ chức, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở; vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát động phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

Đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Đ.Y

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động và phương pháp tổ chức hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác bảo đảm an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.