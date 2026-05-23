Tập huấn “Khai thác mật ong bền vững và hệ thống PGS” cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Viện Công nghệ tiên tiến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Khai thác mật ong bền vững và hệ thống PGS” cho hơn 30 hộ dân trên địa bàn.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 20 đến 22-5. Tại đây, các học viên được giới thiệu về tiêu chuẩn mật ong sinh thái, kỹ thuật nâng cao chất lượng mật ong; hướng dẫn các mẫu biểu cần thiết trong nuôi ong và khai thác mật ong như nhật ký nuôi ong, ghi chép đầu vào - đầu ra.

Đồng thời, học viên cũng được tìm hiểu các tiêu chuẩn về mật ong tự nhiên và các kỹ thuật nâng cao chất lượng mật ong.

Các học viên được trang bị kiến thức để khai thác mật ong bền vững. Ảnh: Thanh Sáng

Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị kiến thức về hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS), cách thành lập, vận hành, quản lý và duy trì PGS trong nuôi ong và khai thác mật. Các học viên cũng được rèn luyện kỹ năng kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm mật ong theo PGS; thực hành kỹ năng thanh tra và hướng dẫn quy trình công nhận sản phẩm mật ong tự nhiên.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên đã nâng cao nhận thức, kỹ năng trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, góp phần sản xuất bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu mật ong rừng đặc trưng của địa phương.

Qua lớp học, các học viên đã nâng cao nhận thức, kỹ năng trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, góp phần sản xuất bền vững. Ảnh: Thanh Sáng

Được biết, xã An Toàn sở hữu diện tích rừng tự nhiên lớn với hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Trong đó, mật ong rừng cùng các loại lâm sản phụ dưới tán rừng được xem là nguồn sinh kế quan trọng, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Hàng năm, người dân địa phương khai thác khoảng 1.000 lít mật ong rừng.

