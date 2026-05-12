200 người dân Hoài Nhơn Đông được tư vấn giới thiệu việc làm

ÁNH NGUYỆT
(GLO)- UBND phường Hoài Nhơn Đông vừa phối hợp với Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam tổ chức phiên giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động năm 2026. Tham dự chương trình có trên 200 người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn.

Tại chương trình, Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam thông tin nhu cầu tuyển dụng 500 lao động với mức thu nhập 7 - 12 triệu đồng/tháng trở lên, được đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi và quyền lợi theo quy định.

Đại diện Công ty cũng trực tiếp tư vấn, giải đáp các nội dung liên quan đến môi trường làm việc, điều kiện tuyển dụng, chế độ đãi ngộ cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty cũng giới thiệu về quy mô hoạt động, dây chuyền sản xuất, môi trường làm việc hiện đại, an toàn và thân thiện dành cho người lao động. Đặc biệt, doanh nghiệp có chính sách đào tạo nghề miễn phí đối với lao động chưa có tay nghề, hỗ trợ trong thời gian học việc và tạo điều kiện để người lao động nhanh chóng tiếp cận công việc, ổn định thu nhập.

Dịp này, Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

