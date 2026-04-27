“Xe bus yêu thương” đến với trẻ em buôn E Kia

(GLO)- Ngày 26-4, UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình thiện nguyện dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buôn E Kia.

Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buôn E Kia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

Bên cạnh đó, đoàn đã hỗ trợ xây dựng sân bê tông diện tích 250 m² tại điểm Trường Tiểu học Trưng Vương (buôn E Kia) với kinh phí hơn 40 triệu đồng. Công trình góp phần tạo không gian vui chơi, sinh hoạt an toàn cho học sinh.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 100 triệu đồng, do Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) vận động từ các thành viên và nhà hảo tâm.

Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ xây dựng sân bê tông diện tích 250 m² tại Trường Tiểu học Trưng Vương (buôn E Kia, xã Ia Rsai). Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động như tô màu, vẽ tranh, đập thú bông, ném vòng nhận quà… thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí sôi nổi tại địa phương.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

