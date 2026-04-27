“Xe bus yêu thương” đến với trẻ em buôn E Kia

(GLO)- Ngày 26-4, UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình thiện nguyện dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buôn E Kia.

Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buôn E Kia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

Bên cạnh đó, đoàn đã hỗ trợ xây dựng sân bê tông diện tích 250 m² tại điểm Trường Tiểu học Trưng Vương (buôn E Kia) với kinh phí hơn 40 triệu đồng. Công trình góp phần tạo không gian vui chơi, sinh hoạt an toàn cho học sinh.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 100 triệu đồng, do Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) vận động từ các thành viên và nhà hảo tâm.

Câu lạc bộ “Xe bus yêu thương” (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ xây dựng sân bê tông diện tích 250 m² tại Trường Tiểu học Trưng Vương (buôn E Kia, xã Ia Rsai). Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động như tô màu, vẽ tranh, đập thú bông, ném vòng nhận quà… thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí sôi nổi tại địa phương.