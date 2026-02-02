Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Phiên chợ Tết 2026 mang niềm vui đến người dân xã Ia Dơk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 1-2, tại làng Sung (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku tổ chức Phiên chợ Tết 2026 “Xuân yêu thương - Tết gần dân” cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

20260201-142507.jpg
Ban tổ chức trao 107 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phiên chợ Tết 2026 ở xã Ia Dơk. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 107 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 380.000 đồng, cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dơk, góp phần hỗ trợ các hộ dân chuẩn bị đón Tết.

Cùng với đó, Ban tổ chức trao tặng 300 áo ấm cho người dân và 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và tiếp thêm điều kiện học tập cho các em học sinh trên địa bàn xã Ia Dơk.

20260201-141945.jpg
Ban tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dơk tại Phiên chợ Tết 2026. Ảnh: Ngọc Duy

Tại phiên chợ Tết 2026, 5 gian hàng 0 đồng được bố trí phục vụ ăn uống tại chỗ cho khoảng 600 người, với nhiều suất ăn miễn phí như cơm chiên, cá viên chiên, bánh chưng, bánh tét, nước ngọt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn phát miễn phí các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt như gạo, bột ngọt, nước mắm, xì dầu, bánh kẹo cho người dân; đồng thời trao bút, vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không khí chương trình thêm sôi nổi với các hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm không khí Tết cổ truyền như trò chơi dân gian, lô tô, thu hút đông đảo người dân và thanh thiếu nhi tham gia.

20260201-1335330.jpg
Các tiết mục ảo thuật thu hút đông đảo học sinh và người dân theo dõi, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại Phiên chợ Tết 2026 ở xã Ia Dơk. Ảnh: Ngọc Duy

Theo Ban tổ chức, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 150 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa do các nhà tài trợ, doanh nghiệp đóng góp.

20260201-140426.jpg
Người dân tham gia nhận suất ăn miễn phí tại gian hàng 0 đồng trong khuôn khổ Phiên chợ Tết 2026 ở xã Ia Dơk. Ảnh: Ngọc Duy

Phiên chợ Tết 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gắn công tác an sinh xã hội với tuyên truyền pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tăng cường gắn kết cộng đồng và mang đến không khí Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân xã Ia Dơk.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

null