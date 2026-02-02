Phiên chợ Tết 2026 mang niềm vui đến người dân xã Ia Dơk

(GLO)- Ngày 1-2, tại làng Sung (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku tổ chức Phiên chợ Tết 2026 “Xuân yêu thương - Tết gần dân” cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức trao 107 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phiên chợ Tết 2026 ở xã Ia Dơk. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 107 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 380.000 đồng, cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dơk, góp phần hỗ trợ các hộ dân chuẩn bị đón Tết.

Cùng với đó, Ban tổ chức trao tặng 300 áo ấm cho người dân và 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và tiếp thêm điều kiện học tập cho các em học sinh trên địa bàn xã Ia Dơk.

Ban tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dơk tại Phiên chợ Tết 2026. Ảnh: Ngọc Duy

Tại phiên chợ Tết 2026, 5 gian hàng 0 đồng được bố trí phục vụ ăn uống tại chỗ cho khoảng 600 người, với nhiều suất ăn miễn phí như cơm chiên, cá viên chiên, bánh chưng, bánh tét, nước ngọt. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn phát miễn phí các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt như gạo, bột ngọt, nước mắm, xì dầu, bánh kẹo cho người dân; đồng thời trao bút, vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không khí chương trình thêm sôi nổi với các hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm không khí Tết cổ truyền như trò chơi dân gian, lô tô, thu hút đông đảo người dân và thanh thiếu nhi tham gia.

Các tiết mục ảo thuật thu hút đông đảo học sinh và người dân theo dõi, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại Phiên chợ Tết 2026 ở xã Ia Dơk. Ảnh: Ngọc Duy

Theo Ban tổ chức, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 150 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa do các nhà tài trợ, doanh nghiệp đóng góp.

Người dân tham gia nhận suất ăn miễn phí tại gian hàng 0 đồng trong khuôn khổ Phiên chợ Tết 2026 ở xã Ia Dơk. Ảnh: Ngọc Duy

Phiên chợ Tết 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gắn công tác an sinh xã hội với tuyên truyền pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tăng cường gắn kết cộng đồng và mang đến không khí Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân xã Ia Dơk.