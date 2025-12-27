Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Ia Dơk kết nghĩa với phường An Nhơn Bắc

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 27-12, tại làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai), xã Ia Dơk và phường An Nhơn Bắc đã tổ chức lễ kết nghĩa. 

Việc tổ chức kết nghĩa được thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 22-8-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

lanh-dao-xa-ia-dok-va-phuong-an-nhon-bac-to-chuc-le-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo xã Ia Dơk và phường An Nhơn Bắc ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Đức Hải

Theo bản giao ước đã ký kết, hoạt động kết nghĩa giữa hai địa phương sẽ tập trung vào 5 nội dung.

Cụ thể: hỗ trợ nhau trong xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân hai địa phương; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, hai địa phương cùng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng sản phẩm OCOP; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; đồng thời phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác bảo đảm, giữ vững quốc phòng - an ninh.

lanh-dao-phuong-an-nhon-bac-va-lang-ghe-ky-ket-giao-uoc-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo phường An Nhơn Bắc và làng Ghè ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, phường An Nhơn Bắc cũng đã tổ chức Lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa phường với làng Ghè (xã Ia Dơk).

Theo nội dung giao ước, phường An Nhơn Bắc sẽ phối hợp cùng xã Ia Dơk hỗ trợ làng Ghè nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời hỗ trợ bà con đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả các loại cây trồng chủ lực như: cà phê, điều, cao su; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong làng.

phuong-an-nhon-bac-tang-qua-cho-ba-con-nhan-dan-lang-ghe.jpg
Phường An Nhơn Bắc tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân làng Ghè. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, phường An Nhơn Bắc đã trao tặng xã Ia Dơk 30 triệu đồng; hỗ trợ bà con làng Ghè 50 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa trị giá 10 triệu đồng.

