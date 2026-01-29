Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị có đại diện Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung và hơn 400 đại biểu đại diện thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ của 139 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ: Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ luôn gắn liền với sự tồn tại, phát triển và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là công việc có ý nghĩa sống còn, là yêu cầu tất yếu, khách quan trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; chuyển mạnh từ việc đặt nặng vấn đề lịch sử chính trị sang nắm chắc lịch sử chính trị, đồng thời chú trọng vấn đề chính trị hiện nay; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phi Long

Với tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu sâu sắc các chuyên đề, coi đây là dịp quan trọng để tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động trao đổi, thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên quan tâm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng xử lý tình huống cụ thể, những vấn đề mới, vấn đề khó trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay.

Báo cáo viên Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ảnh: Phi Long

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đã giới thiệu những nội dung trọng tâm, cốt lõi và những điểm mới trong Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 367 của Bộ Chính trị.

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thống nhất nhận thức và cách làm trong thực tiễn nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.