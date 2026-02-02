Chi cục Thủy lợi Gia Lai kết nghĩa với làng Bung Tờ Số

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Sáng 1-2, Chi cục Thủy lợi Gia Lai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng tổ chức lễ kết nghĩa với làng Bung Tờ Số, xã Ya Hội.

Làng Bung Tờ Số có 171 hộ với các dân tộc Bahnar, Kinh, Jrai, Mông và Mường cùng sinh sống. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp như trồng mía, bắp, các loại đậu đỗ, mì, lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm. Qua rà soát, làng còn 24 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo.

chi-cuc-thuy-loi-gia-lai-ket-nghia-lang-bung-to-so.jpg
Lãnh đạo 2 đơn vị và đại diện làng Bung Tờ Số ký bản kết nghĩa. Ảnh: N.D

Tại buổi lễ, Chi cục Thủy lợi Gia Lai, Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng và làng Bung Tờ Số đã ký bản kết nghĩa, thống nhất triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giao lưu văn hóa, thể thao và nhiều hoạt động khác. Định kỳ, các bên sẽ tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

lanh-dao-chi-cuc-thuy-loi-cong-ty-tnhh-tong-hop-tan-dai-hung-trao-tang-may-tinh-va-may-in-cho-lang-bung-to-so.jpg
Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng trao tặng quà và máy vi tính để bàn cho làng Bung Tờ Số. Ảnh: N.D

Dịp này, Chi cục Thủy lợi Gia Lai và Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng đã trao tặng quà lưu niệm, 1 bộ máy vi tính để bàn, máy in cho làng; đồng thời trao quà cho 24 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo, 8 người khuyết tật và 1 trẻ mồ côi trên địa bàn.

trao-tang-qua-cho-ho-ngheo-lang-bung-to-so.jpg
Tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo làng Bung Tờ Số. Ảnh: N.D
