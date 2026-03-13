Xã Ia Le tập huấn công tác tổng hợp, lập biên bản báo cáo kết quả bầu cử

Tham gia buổi tập huấn có đầy đủ thư ký của 14 tổ bầu cử cùng các thành viên Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử xã Ia Le.

Ông Đặng Lê Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: N.D

Tại buổi tập huấn, các thư ký tổ bầu cử, thành viên Tổ giúp việc được hướng dẫn công tác nhập dữ liệu, tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử; sử dụng phần mềm kiểm phiếu; thực hành thành thạo từng bước để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi tập huấn. ﻿Ảnh: N.D

Trước đó, Ủy ban bầu cử xã Ia Le cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt một số nội dung công tác bầu cử cho các thành viên Ủy ban bầu cử xã, Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử xã và các tổ bầu cử.