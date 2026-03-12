Tuổi trẻ Trường Đại học Quy Nhơn hưởng ứng “Ngày hội non sông”

(GLO)- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2025-2026, tối 11-3, Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ QNU với Ngày hội non sông”, thu hút gần 1.500 đoàn viên thanh niên đến từ các liên chi đoàn khoa tham gia.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: D.L

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã xem phóng sự tuyên truyền pháp luật về bầu cử, đồng thời lắng nghe đại diện Đoàn trường giới thiệu một số nội dung cơ bản liên quan đến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của công dân trong tham gia bầu cử.

Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu biết về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cùng tìm hiểu thông tin liên quan đến bầu cử. Ảnh: D.L

Dịp này, Đoàn trường cũng phát động đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, diễn ra từ ngày 27-2 đến hết ngày 15-3.