Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Chư Pưh , Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko để vận động bầu cử theo luật định. Tại đây, cử tri bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà.

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên, gồm: ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko.

Ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Chư Pưh. Ảnh: R'Piên

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đã đề cập đến các nội dung thiết thực gắn với đặc thù về tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Các ứng cử viên nhấn mạnh quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xem đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đồng thời, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ quan tâm kiến nghị các cấp, ngành có giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với thanh niên và lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ứng cử viên Phạm Ngọc Lâm trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: R'Piên

Cử tri các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tốt hơn với thông tin và tri thức.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cử tri các xã cũng phản ánh tình trạng sản xuất nông nghiệp vẫn thường xảy ra “được mùa mất giá, được giá mất mùa” và mong muốn các cấp, ngành quan tâm định hướng sản xuất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản, ổn định đầu ra cho người dân.

Cử tri xã Chư Pưh kiến nghị với ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Điều cử tri quan tâm nhất hiện nay đó là nhiều thanh niên phải rời quê vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác để tìm việc làm. Vì vậy, cử tri mong muốn có thêm các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp thanh niên có điều kiện lập nghiệp tại quê nhà.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Bùi Quang Huy ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, các ứng cử viên sẽ luôn gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh, chuyển tải các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết; xứng đáng là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ứng cử viên Bùi Quang Huy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: R'Piên

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề thiết thực như xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương và các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.