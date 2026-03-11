Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC ÁNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko để vận động bầu cử theo luật định. Tại đây, cử tri bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà.

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên, gồm: ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko.

aa.jpg
Ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Chư Pưh. Ảnh: R'Piên

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đã đề cập đến các nội dung thiết thực gắn với đặc thù về tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Các ứng cử viên nhấn mạnh quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xem đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đồng thời, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ quan tâm kiến nghị các cấp, ngành có giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với thanh niên và lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

bb.jpg
Ứng cử viên Phạm Ngọc Lâm trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: R'Piên

Cử tri các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tốt hơn với thông tin và tri thức.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cử tri các xã cũng phản ánh tình trạng sản xuất nông nghiệp vẫn thường xảy ra “được mùa mất giá, được giá mất mùa” và mong muốn các cấp, ngành quan tâm định hướng sản xuất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản, ổn định đầu ra cho người dân.

cc.jpg
Cử tri xã Chư Pưh kiến nghị với ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Điều cử tri quan tâm nhất hiện nay đó là nhiều thanh niên phải rời quê vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác để tìm việc làm. Vì vậy, cử tri mong muốn có thêm các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp thanh niên có điều kiện lập nghiệp tại quê nhà.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Bùi Quang Huy ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, các ứng cử viên sẽ luôn gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh, chuyển tải các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết; xứng đáng là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

dd.jpg
Ứng cử viên Bùi Quang Huy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: R'Piên

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề thiết thực như xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương và các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Chư Krey, Ya Ma, Đăk Song và Sró.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 9 xã, phường khu vực Tây Gia Lai, gồm Diên Hồng, Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krái, Ia Grai, Ia Hrung.

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 10-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Mai Việt Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Ia Pa, Pờ Tó, Chư A Thai và Phú Thiện. Qua đây, cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên.

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Phóng sự

(GLO)- Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị đang lan tỏa tại các khu dân cư ven biển. Dù bận rộn với những chuyến ra khơi, nhiều ngư dân vẫn chủ động tìm hiểu ứng cử viên, sắp xếp công việc để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Dom và Đức Cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn các xã, phường: Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông.

Cử tri 2 xã Phù Cát, Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Cử tri xã Phù Cát và Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hòa Hội. Tại hội nghị, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn gần dân, sát cơ sở.

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Thống Nhất, Biển Hồ, Pleiku, Hội Phú, An Phú. Tại hội nghị, ứng cử viên đã cam kết phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phù Mỹ Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 9-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

null