Trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên Gia Lai

(GLO)- Ngày 12-12, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025.

Quang cảnh buổi tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên. Ảnh: M.N

Tại chương trình, ông Trương Thanh Hùng - Giám đốc FiNNO Group, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quá trình xây dựng và trình bày dự án khởi nghiệp.

Các học viên được hướng dẫn về cấu trúc một bài thuyết trình dự án hiệu quả, phương pháp gọi vốn, tìm kiếm thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh cũng như đánh giá mức độ cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Ông Trương Thanh Hùng - Giám đốc FiNNO Group, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. Ảnh: M.N

Những kiến thức này giúp các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện dự án, tăng khả năng thuyết phục tại vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo”.