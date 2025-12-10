Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: TĐGL

Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đồng thời, Đại hội thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa trước, làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Tỉnh đoàn Bình Định và Tỉnh đoàn Gia Lai (cũ) trước khi sáp nhập; đồng thời thống nhất nội dung nghi lễ cho phiên trọng thể.

Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai điều hành phiên làm việc thứ nhất của Đại hội. Ảnh: TĐGL

Trong khuôn khổ phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tổ chức 2 diễn đàn mang tính định hướng cho phong trào thanh niên, gồm: “Thanh niên Gia Lai tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời đại số” và “Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều phối và chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện”.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào công tác đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Các đại biểu thảo luận về “Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều phối, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay”. Ảnh: D.L

Ngày 11-12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên làm việc thứ hai, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ mới; hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.