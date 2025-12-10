Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

dai-hoi-tinh-doan-lan-i-2.jpg
Quang cảnh đại hội. Ảnh: TĐGL

Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đồng thời, Đại hội thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa trước, làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Tỉnh đoàn Bình Định và Tỉnh đoàn Gia Lai (cũ) trước khi sáp nhập; đồng thời thống nhất nội dung nghi lễ cho phiên trọng thể.

dai-hoi-tinh-doan-lan-thu-i-1.jpg
Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai điều hành phiên làm việc thứ nhất của Đại hội. Ảnh: TĐGL

Trong khuôn khổ phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tổ chức 2 diễn đàn mang tính định hướng cho phong trào thanh niên, gồm: “Thanh niên Gia Lai tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời đại số” và “Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều phối và chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện”.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào công tác đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số và khởi nghiệp.

dai-hoi-tinh-doan-lan-thu-i-3.jpg
Các đại biểu thảo luận về “Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều phối, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay”. Ảnh: D.L

Ngày 11-12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên làm việc thứ hai, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ mới; hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.