Khởi động sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo” tại tỉnh Gia Lai

MINH CHÍ
(GLO)- Từ ngày 8 đến 19-12, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức sân chơi ngoại khóa “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo” tại 10 trường tiểu học ở khu vực phía Tây tỉnh, thu hút gần 13.000 học sinh tham gia.

hoc-sinh-truong-tieu-hoc-tran-quoc-toan-hao-hung-tham-gia-tro-choi-duong-dua-kheo-leojpg.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng) hào hứng tham gia các hoạt động tại sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo”. Ảnh: Minh Chí

Theo đó, chương trình diễn ra tại các trường tiểu học ở các xã, phường: Thống Nhất, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Biển Hồ, Chư Sê. Các hoạt động được tổ chức vào giờ ra chơi và cuối giờ học.

Với các trò chơi hấp dẫn như: Mảnh ghép trí tuệ, Đường đua khéo léo, Kho báu kiến thức... chương trình không chỉ kích thích sự sáng tạo mà còn tạo không gian vui chơi, học hỏi cho học sinh.

Các phần quà cũng được trao đến các em tham gia, khuyến khích tinh thần hăng say học tập và khám phá. Đặc biệt, mỗi trường sẽ được tặng thước đo chiều cao và bảng hướng dẫn rửa tay, giúp học sinh nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân và bảo vệ sức khỏe.

hoc-sinh-tham-gia-tro-choi-manh-ghep-tri-tue-duoi-su-huong-dan-cua-cac-tinh-nguyen-vien.jpg
Các học sinh cùng nhau hoàn thành trò chơi “Mảnh ghép trí tuệ” dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên. Ảnh: Minh Chí

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo” không chỉ là hoạt động trải nghiệm bổ ích, mà còn là dịp để các em giao lưu, phát huy trí tuệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo; góp phần xây dựng môi trường học đường vui tươi, năng động và thân thiện.

