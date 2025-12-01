Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 500 học sinh Gia Lai trải nghiệm môi trường đại học ứng dụng công nghệ

TRẦN DUNG TRẦN DUNG
(GLO)- Ngày 30-11, hơn 500 học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tham gia trải nghiệm chuỗi sự kiện “FPTU Open Day 2025” do Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức.

Chuỗi sự kiện “FPTU Open Day 2025” mang đến cho học sinh THPT cơ hội khám phá môi trường đại học ứng dụng công nghệ, trải nghiệm lớp học mô phỏng thực tế và tham gia chương trình định hướng nghề nghiệp cùng chuyên gia.

gen-h-z7277952432366-5cb3534d3e0720c75ef07f0029bd09dd.jpg
Hơn 500 học sinh Gia Lai tham gia chuỗi sự kiện “FPTU Open Day 2025”. Ảnh: T.D

Ở các lớp học mô phỏng, các em được trải nghiệm nhiều lĩnh vực như: công nghệ thông tin, kinh tế, ngôn ngữ, thiết kế đồ họa, nhạc cụ dân tộc... Thông qua các hoạt động mô phỏng bài học và trải nghiệm thực hành, học sinh có cơ hội quan sát cách thức tổ chức giảng dạy, tìm hiểu về không gian học tập số hóa và một số ứng dụng công nghệ áp dụng vào quá trình học tập.

Bên cạnh đó, khu vực hoạt động câu lạc bộ và gian hàng dự án khởi nghiệp của sinh viên tại chuỗi sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của các em học sinh.

gen-h-z7277952434611-aadd3904d7e4387413e1f7e155396948.jpg
Nhiều hoạt động tại chuỗi sự kiện thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Ảnh: T.D

Đặc biệt, talkshow “Unlock Your Future” đã đưa ra một số thông tin về xu hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh; đồng thời gợi ý cách xác định lĩnh vực phù hợp với năng lực và sở thích. Các nội dung trao đổi trực tiếp giữa diễn giả và học sinh tại talkshow góp phần giúp các em hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

“FPTU Open Day” là hoạt động được Trường Đại học FPT tổ chức định kỳ, tạo cơ hội để học sinh THPT tìm hiểu bản thân thông qua việc trải nghiệm các lĩnh vực khác nhau và quan sát môi trường học tập ở bậc đại học.

hoc-sinh-gia-lai-trai-nghiem-mo-hinh-giao-duc-ung-dung-cong-nghe.jpg
Talkshow “Unlock Your Future” đưa ra một số thông tin về xu hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh. Ảnh: T.D

Trong bối cảnh nền giáo dục và thị trường lao động thay đổi nhanh bởi tác động của công nghệ số, chuỗi hoạt động này giúp học sinh có thêm góc nhìn về xu hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết và cách lựa chọn lộ trình phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT.

