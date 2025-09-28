Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ AI và an toàn thông tin số

THÁI NGÂN
(GLO)- Ngày 27-9, UBND phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH phần mềm FPT Quy Nhơn tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin số năm 2025.

Tham gia hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức của phường Tam Quan và các địa phương: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Bồng Sơn.

hinh1.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: T.N

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Công ty TNHH phần mềm FPT Quy Nhơn trang bị những kiến thức, kỹ năng về nền tảng chuyển đổi số và các giải pháp ứng dụng trong quản lý, điều hành ở cấp xã/phường; tổng quan về nền tảng DO365, các tính năng và quy trình ứng dụng trong quản lý, điều hành công việc hàng ngày tại địa phương.

Cùng với đó là ứng dụng AI trong công tác hành chính, quản lý; hướng dẫn sử dụng các công cụ AI cơ bản để tối ưu hóa công việc văn phòng, xử lý dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và tăng cường hiệu suất làm việc.

hinh-3-2462.jpg
Lãnh đạo Công ty Công ty TNHH phần mềm FPT Quy Nhơn tặng cho phường Tam Quan 30 bộ máy vi tính. Ảnh: T.N

Dịp này, Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn đã tặng 30 bộ máy vi tính cho phường Tam Quan.

