Đào tạo kỹ năng thực hành AI cho sinh viên và kỹ sư khu vực miền Trung

(GLO)- Trong 2 tháng (10 và 11-2025), Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp cùng Công ty TORmem (Hoa Kỳ) và hệ thống Leap AI tổ chức khóa đào tạo kỹ năng thực hành về trí tuệ nhân tạo (AI) cho gần 100 sinh viên và kỹ sư trẻ ở khu vực miền Trung.

Các buổi học được tổ chức vào sáng thứ bảy hằng tuần với chương trình đào tạo chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức AI vững chắc; kết hợp các tình huống thực tiễn cùng bài tập thực hành và định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Qua đó, giúp học viên tiếp cận công nghệ một cách hệ thống và có khả năng ứng dụng ngay vào thực tế.

khoa-dao-tao-ve-ky-nang-su-dung-tri-tue-nhan-tao.jpg
Khóa học kỹ năng thực hành AI cho sinh viên và kỹ sư khu vực miền Trung diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Sau khóa học, Công ty TORmem và hệ thống Leap AI sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo với kế hoạch mở rộng đào tạo thực hành. Chương trình tập trung triển khai các bài thực hành chuyên sâu, áp dụng mô hình đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng cơ hội tiếp cận cho học sinh THPT và các kỹ sư địa phương, góp phần xây dựng nền tảng nhân lực công nghệ vững chắc cho khu vực miền Trung.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình đào tạo, ông Nguyễn An Thạo-Nhà sáng lập & CEO Công ty TORmem nhấn mạnh: "Xây dựng năng lực AI cho nhân lực khu vực Quy Nhơn nói riêng và Gia Lai nói chung không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn thể hiện sự đóng góp của chúng tôi dành cho địa phương. Chúng ta phải định hướng lâu dài trong việc phát triển nguồn nhân lực AI, đưa miền Trung trở thành điểm sáng mới trên bản đồ công nghệ Việt Nam".

