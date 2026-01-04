Samsung “trình làng” thị trường Việt mẫu máy tính bảng giá rẻ Galaxy Tab A11+

(GLO)- Chào đón năm 2026, Samsung vừa “trình làng” thị trường Việt Nam mẫu máy tính bảng giá rẻ Galaxy Tab A11+, hướng đến nhu cầu giải trí của gia đình.

Theo đó, Galaxy Tab A11+ sẽ được bán với giá 250 USD tại thị trường Mỹ. Còn tại Việt Nam, giá khởi điểm của sản phẩm này là 6,69 triệu đồng, với 2 tùy chọn màu bạc hoặc xám, cùng lựa chọn cấu hình 5G.

Galaxy Tab A11+ sở hữu thiết kế nguyên khối kim loại hiện đại với cảm hứng thiết kế đến từ dòng sản phẩm cao cấp Galaxy S. Máy được trang bị loa dạng thanh, phím điều khiển bên cạnh và camera nổi bật.

Giá khởi điểm của Galaxy Tab A11+ tại Việt Nam là 6,69 triệu đồng. Ảnh: VOV

Về cấu hình, Galaxy Tab A11+ được trang bị chip MediaTek MT8775, RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong tối đa 256GB. Màn hình TFT LCD 11 inch có độ phân giải 1920 x 1200 (WUXGA) với tần số quét 90Hz, độ sáng 480 nits và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 3.

Galaxy Tab A11+ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 và cung cấp trải nghiệm kiểu máy tính để bàn thông qua Samsung DeX Standalone Edition. Thiết bị cũng tích hợp các tính năng AI như Circle to Search và hỗ trợ các thiết bị tương thích SmartThings.

Với trọng lượng 477 g, Galaxy Tab A11+ được trang bị viên pin Li-ion 7.040 mAh, cho phép phát video liên tục trong 15 giờ chỉ với 1 lần sạc. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 25W (nhanh hơn 1,6 lần so với Galaxy A9+). Thêm vào đó, hiệu suất CPU của máy cũng nhanh hơn 26%, GPU nhanh hơn 83% so với phiên bản trước.

Thiết bị cũng có khả năng chống bụi và nước theo chuẩn IP52, hỗ trợ Wi-Fi 5 băng tần kép, Bluetooth 5.3, cổng USB-C (USB 2.0), jack âm thanh 3.5mm và khe cắm microSD với dung lượng hỗ trợ lên đến 2TB.

Máy có camera sau 8MP hỗ trợ tự động lấy nét và camera trước 5MP, phù hợp cho việc chụp ảnh selfie và gọi video.