iPhone 17e và Galaxy S26 series sẽ ra mắt trong và sau Tết Bính Ngọ

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo vov.vn; vietnam.vn)

(GLO)- iPhone 17e dự kiến ra mắt ngày 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), trong khi Samsung cũng sẽ tung loạt smartphone đáng chú ý Galaxy S26 series vào 26-2, thu hút sự quan tâm của người dùng.

Cụ thể, Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17e vào ngày 19-2, theo thông cáo báo chí riêng. Đây là thành viên rẻ nhất trong đại gia đình iPhone 17 series của hãng, với mức giá khởi điểm khoảng 599 USD.

iphone-17e-va-galaxy-s26-series-se-ra-mat-trong-va-sau-tet-binh-ngo.jpg
iPhone 17e vẫn chỉ có 1 camera độ phân giải 48MP ở mặt sau tương tự như trên iPhone 16e. Ảnh: VOV

iPhone 17e được dự đoán trang bị chip A19. Máy tích hợp modem C1X thế hệ thứ 2 do Apple tự phát triển tương tự như trên iPhone Air, được tối ưu để kết nối 5G với tốc độ tốt và tiết kiệm năng lượng.

Nhiều khả năng, sản phẩm này của Apple vẫn sẽ có màn hình dạng “tai thỏ” thay vì màn hình khuyết Dynamic Island mới mẻ hơn. Sản phẩm vẫn chỉ có 1 camera độ phân giải 48MP ở mặt sau tương tự như trên iPhone 16e.

Tương tự, đối thủ của Apple là Samsung vừa xác nhận thời gian diễn ra sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 26-2. Đây cũng là dịp hãng dự kiến giới thiệu dòng Galaxy S26 cao cấp thế hệ mới.

mo-hinh-galaxy-s26-ultra.jpg
Mô hình Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena/vietnam.vn

Các tài liệu quảng bá ban đầu cho thấy thiết bị sẽ chú trọng vào trải nghiệm AI, hướng tới việc đơn giản hóa các thao tác hằng ngày và tăng tính cá nhân hóa.

Theo một số nguồn tin công nghệ, Samsung vẫn duy trì 3 biến thể trong dòng Galaxy S mới gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. 2 bản S26 và S26+ được cho là gần như giữ nguyên thiết kế, trong khi S26 Ultra có điều chỉnh nhẹ ở cụm camera sau, với 3 ống kính đặt trên một gờ nổi nhỏ.

Chiến lược này cho thấy Samsung đang chuyển trọng tâm từ nâng cấp phần cứng thuần túy sang tối ưu trải nghiệm, đặc biệt khi smartphone cao cấp đã đạt mức bão hòa về cấu hình.

