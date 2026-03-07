Indonesia cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 28-3

(GLO)- Chính phủ Indonesia vừa ban hành quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng biện pháp mạnh nhằm hạn chế tác động tiêu cực của môi trường số đối với trẻ vị thành niên.

Ngày 6-3, Bộ trưởng Truyền thông Indonesia Meutya Hafid cho biết, các tài khoản của trẻ em dưới 16 tuổi trên những nền tảng có rủi ro cao sẽ bắt đầu bị vô hiệu hóa, trước tiên là YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox.

Trẻ em sử dụng điện thoại truy cập Internet công cộng. Ảnh: Nikkei

Lệnh cấm sẽ được triển khai theo từng giai đoạn đến khi tất cả các nền tảng hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ. “Chính phủ can thiệp để các bậc cha mẹ không còn phải đơn độc chống lại những gã khổng lồ thuật toán. Việc triển khai quy định mới sẽ bắt đầu vào ngày 28-3” - bà cho hay.

Với biện pháp mới nhất này, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Bộ trưởng Meutya Hafid nhấn mạnh: “Trẻ em ngày nay đang đối mặt những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Những nguy cơ này trải dài từ việc tiếp xúc với nội dung khiêu dâm, vấn đề bắt nạt qua mạng, lừa đảo trực tuyến và quan trọng nhất là chứng nghiện Internet”.

Theo bà Hafid, Indonesia đang đối diện với một “tình trạng khẩn cấp kỹ thuật số”. Do đó, việc hạn chế truy cập mạng xã hội đối với trẻ em được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ.

Ông Bimantoro Kushari Pramono - giảng viên tại Đại học Indonesia - cho biết, phần lớn các nền tảng hiện nay chỉ yêu cầu người dùng tự khai báo ngày sinh khi đăng ký tài khoản. Về mặt kỹ thuật, bất kỳ ai cũng có thể khai báo tuổi lớn hơn tuổi thật để vượt qua hệ thống kiểm tra.

Ông Pramono nhận định, trong dài hạn, chính sách này có thể thúc đẩy các nền tảng phát triển những hệ thống xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn và thiết kế môi trường trực tuyến an toàn hơn cho người dùng trẻ.

Trước đó, Bộ Truyền thông và Các vấn đề Kỹ thuật số Indonesia cũng đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với tập đoàn công nghệ Meta do mức độ tuân thủ thấp đối với các quy định kiểm soát nội dung độc hại như tin giả, cờ bạc trực tuyến, phỉ báng và phát ngôn thù hận trên các nền tảng như Facebook, Instagram và WhatsApp.

Một nhóm chuyên gia Liên minh châu Âu (EU) tuần qua bắt đầu thảo luận về lệnh cấm mạng xã hội tương tự đối với trẻ em. Sau khi, Australia yêu cầu TikTok, YouTube, Snapchat và các trang web khác phải xóa tài khoản của những người dưới 16 tuổi từ tháng 12-2025.

Trong khi Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ấn Độ cũng đang cân nhắc lệnh cấm mạng xã hội đối với thanh thiếu niên nhằm bảo vệ trẻ em trong môi trường số.