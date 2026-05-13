Qualcomm mở rộng đầu tư AI và bán dẫn tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 12-5, Tập đoàn Qualcomm khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội, đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; lãnh đạo Qualcomm toàn cầu và khu vực; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đại diện nhiều cơ quan, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm R&D của Qualcomm. Ảnh: mst.gov.vn

Theo Qualcomm, trung tâm mới sẽ tập trung nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế hệ thống trên chip (SoC), đồng thời từng bước mở rộng sang công nghệ ô tô, Internet vạn vật (IoT) và nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến khác.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá Việt Nam đang có nhiều lợi thế để phát triển công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn nhờ nguồn nhân lực STEM trẻ, môi trường chính trị ổn định và vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc Qualcomm đặt trung tâm R&D tại Hà Nội cho thấy niềm tin của các tập đoàn công nghệ lớn vào tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và AI.

Đại diện Qualcomm cho biết trung tâm R&D mới sẽ đóng vai trò kết nối nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu toàn cầu của tập đoàn. Qualcomm cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ kỹ sư đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và triển khai các chương trình đào tạo công nghệ chuyên sâu.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Qualcomm tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt/VnE

Trước đó, năm 2025, Qualcomm đã ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Việt Nam sau thương vụ mua lại bộ phận AI tạo sinh của VinAI. Trung tâm AI này được xem là cơ sở R&D AI lớn thứ ba của Qualcomm trên toàn cầu, sau Ấn Độ và Ireland. Các hoạt động nghiên cứu tập trung vào AI tạo sinh, AI tác nhân cùng nhiều ứng dụng cho điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, XR, ô tô và IoT.

Việc liên tiếp mở rộng đầu tư nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy Qualcomm đang xem Việt Nam là điểm đến chiến lược trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Sự hiện diện của các trung tâm R&D quy mô lớn không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quốc tế.